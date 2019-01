Região gera 8.953 empregos em 2018 e registra melhor saldo em oito anos

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



24/01/2019 | 07:28



Com a geração de 8.953 postos de trabalho em 2018, o Grande ABC tem o melhor resultado para o emprego formal desde 2011, quando chegou a 20.831 vagas. Esta também é a primeira vez em que o saldo – diferença entre admissões e demissões – fica no azul após quatro anos seguidos em que as demissões superavam as contratações, reflexo de intensa retração econômica pela qual o País atravessou.

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e foram divulgados ontem pelo Ministério da Economia. A cidade responsável pela maior criação de chances foi São Caetano, com 3.495 delas, seguida por São Bernardo (3.195), Diadema (843), Santo André (566), Mauá (766) e Ribeirão Pires (324), que também tiveram resultados positivos. Somente Rio Grande da Serra fechou o ano com demissões (233).

Em relação aos setores, a retomada foi impulsionada principalmente pelos serviços, que contrataram 7.088 profissionais. Em seguida, vêm a construção civil, com a geração de 2.384 postos, e o comércio, com 1.927. Em compensação, a indústria da transformação demitiu 1.585 trabalhadores.

De acordo com o economista e coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero, os dados do ano passado indicam recuperação cíclica da economia. “É uma saída da recessão. Primeiro, a gente passa pelo aquecimento de setor informal, depois, o formal dá sinais de que se aqueceu, o que aconteceu um pouco em 2018. Não foi um saldo tão positivo, mas é substantivo. O destaque é a reação da construção civil, do comércio e de serviços, que vão muito bem. A indústria ainda teve comportamento tímido.”

Segundo Balistiero, a tendência é que o processo se intensifique neste ano, mesmo sem grandes expectativas. “Se não houver nenhum problema em 2019, isso deve se intensificar. Não há grande expectativa de geração de emprego, e tudo leva a crer que o desemprego ainda deve terminar 2019 em dois digitos”, disse.