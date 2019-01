Rio Grande da Serra anuncia incentivo fiscal

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



24/01/2019 | 07:30



Após reunião com vereadores e representantes sindicais, o prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (sem partido), anunciou a elaboração, em caráter de urgência, de lei com incentivos fiscais. A medida é uma resposta ao anúncio da saída da Dura Automotive Systems, que tem 300 trabalhadores na cidade, e prevê dar descontos no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) mediante ao cumprimento de metas.

Além disso, a medida deve oferecer incentivos fiscais aos fornecedores da empresa, com o intuito de atraí-los ao município. O objetivo da administração municipal é reforçar a proposta que será apresentada pelo sindicato à diretoria da empresa. A autopeça anunciou o fechamento e o desligamento dos funcionários na última semana, mas concedeu prazo até domingo, dia 27, para negociações com o SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC).

“É muito importante a participação dos poderes Executivo e Legislativo no sentido de contribuir com a permanência da Dura no nosso município. O objetivo dessa lei que vamos criar não é somente manter o emprego dos atuais trabalhadores, mas, sim, ampliar e trazer mais oportunidades na região. Incentivando os fornecedores a virem para cá, também vamos ajudar a Dura na questão da mobilidade”, disse Maranhão.

Segundo o coordenador da regional de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra do SMABC, Marcos Paulo Lourenço, o Marquinhos, a medida vai ajudar no plano de reestruturação. “Com esse incentivo, fornecedores poderão se estabelecer na cidade e a operação ficará mais barata. A lei ainda precisa ser adequada ao município, que possui muitas áreas de mananciais, mas o prefeito vai fazer isso junto ao jurídico e Legislativo. Esse é um legado para a geração de empregos da cidade”, afirmou.