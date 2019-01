Cruzeiro joga para o gasto e derrota o Patrocinense pelo Mineiro

23/01/2019 | 23:45



O Cruzeiro segue com 100% de aproveitamento após duas rodadas do Campeonato Mineiro. Nessa quarta-feira, o atual campeão estadual recebeu o Patrocinense, no Mineirão, e venceu por 1 a 0, com gol de David.

Com apenas mais uma partida a ser disputada pela rodada - América-MG e Villa Nova se enfrentam no Independência na quinta-feira -, o Cruzeiro soma seis pontos e divide a liderança do Mineiro com o Tupinambás, que ainda fica na frente pelo saldo de gols (5 a 3).

O Patrocinense, que venceu a URT por 2 a 1 na estreia, segue estacionado nos três pontos e ocupa a quinta colocação, empatado com o quarto Atlético-MG, que tem a mesma pontuação, mas com quatro gols de saldo, contra zero do time de Patrocínio.

O Cruzeiro teve um início complicado e mostrou dificuldade para finalizar contra o gol adversário. Exposto aos contra-ataques, o time de Mano Menezes corria riscos e só conseguiu concluir na direção do gol pela primeira vez aos 42 minutos.

No entanto, o primeiro lance de perigo cruzeirense foi suficiente para abrir o placar. Egídio cruzou da esquerda e David, de cabeça, escorou para o fundo do gol.

Na segunda etapa, o panorama se manteve parecido, com o Cruzeiro tentando pressionar, mas sem conseguir criar jogadas de perigo. No contragolpe, o Patrocinense só não empatou porque o goleiro Fábio foi bem quando exigido, especialmente em saída do gol cara a cara com o atacante Arilson.

Após o susto, já na reta final da partida, o Cruzeiro cresceu de rendimento e passou a criar algumas boas chances. O lateral-direito Orejuela levava perigo em escapadas em velocidade, e Sassá, com chutes de fora da área, chegou a acertar uma bola no travessão.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O Patrocinense enfrenta a Caldense, às 17 horas, no Ronaldão. Antes, o Cruzeiro faz clássico contra o Atlético-MG, às 11 horas, no Mineirão.