Ramalhão se reabilita ao bater com facilidade a Penapolense em casa

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



23/01/2019 | 23:23



O Santo André venceu e convenceu, ontem, no primeiro jogo à frente de sua torcida na Série A-2 do Paulista. Contra a Penapolense, o Ramalhão correu poucos riscos e nem precisou se esforçar muito para fazer 2 a 0, no Bruno Daniel.



O resultado ameniza a forte pressão após a estreia com derrota (2 a 0) para o Rio Claro, no Interior. Com os primeiros três pontos, o Santo André respira e ganha moral para o confronto de domingo, às 16h, diante do Taubaté, outra vez no Bruno Daniel.



O reencontro entre o time e a torcida foi melancólico. O horário ruim (16h) para partida em dia útil afastou o público. Apenas 926 pessoas viram a equipe dominar completamente a Penapolense, até abrir o placar com Carlos Alberto, aos 15 minutos, após cruzamento rasteiro de Dênis Neves.



Candidata ao descenso, a equipe de Penápolis parecia sentir os efeitos da longa viagem ao Grande ABC – são 530 quilômetros de distância. A situação ficou mais cômoda para o Ramalhão quando Gabriel Duarte, ex-Água Santa, foi expulso ao brecar contra-ataque.



Com um a mais, o Santo André administrou o resultado na etapa final e ainda assim ampliou, outra vez com Carlos Alberto. Aos 16, ele chutou da entrada da área e contou com falha do goleiro Samuel Pires.



Artilheiro do duelo, Carlos Alberto comemorou. “Sabíamos que precisávamos superar a derrota na estreia e prevalecer em casa. Foi o que fizemos. Sobre os gols, fui feliz. Nunca fui de fazer muitos gols, mas se a fase é boa temos de aproveitar”, comentou o meia.