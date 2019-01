Seleção sub-20 perde do Chile e buscará vaga na rodada final do Sul-Americano

23/01/2019 | 23:16



A seleção brasileira jogará pressionada na rodada final da primeira fase do Sul-Americano Sub-20, que está sendo realizado no Chile. Nesta quarta-feira, a equipe decepcionou ao perder para a seleção anfitriã, a chilena, por 1 a 0, na partida realizada no Estádio El Teniente, em Rancagua, e adiou a classificação para a segunda fase.

O Brasil é o terceiro colocado do Grupo A sendo que os três melhores avançam ao hexagonal. A seleção está com quatro pontos, assim como Chile e Colômbia. Quem comemorou nesta quarta-feira foi a Venezuela, que derrotou a Bolívia por 1 a 0, chegou aos nove pontos e já avançou de fase, em primeiro lugar na chave.

Na rodada final do Grupo A, na sexta-feira, o Brasil vai encarar a Bolívia, que está com um ponto. E uma vitória assegura a seleção no hexagonal final, sem depender do resultado do outro jogo da chave, entre Chile e Colômbia.

A seleção havia estreado no Sul-Americano com empate por 0 a 0 com a Colômbia, depois superando a Venezuela por 2 a 1. E nesta quarta-feira decepcionou ao perder para o Chile no torneio, que distribuirá quatro vagas no Mundial Sub-20 e três nos Jogos Pan-Americanos, eventos marcados para este ano.

O empate era suficiente para o Brasil passar de fase nesta quarta-feira. Mas uma boa defesa de Phelipe nos primeiros minutos, em finalização de Morales. O Brasil até reagiu, mas parou três vezes em um mesmo lance no goleiro Ureta, que defendeu finalizações de Igor, Papagaio e Rodrygo.

Pouco depois, Papagaio, que deve trocar o Palmeiras pelo Atlético-MG após o Sul-Americano Sub-20, deixou o campo lesionado. E a seleção ainda foi vazada antes do intervalo, aos 41 minutos, quando Morales completou para as redes um cruzamento de Valencia.

O segundo tempo não repetiu o mesmo ritmo do primeiro. O Brasil teve o controle da posse de bola, mas pouco criou. E ainda sofreu com alguns contra-ataques da seleção chilena, sendo derrotada por 1 a 0 e adiando a sua classificação ao hexagonal final do Sul-Americano Sub-20.