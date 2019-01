PT terá eleição interna para mudar. Ou não

Raphael Rocha



24/01/2019 | 07:00



O PT deve realizar ainda no primeiro semestre o PED (Processo de Eleições Diretas) para definição dos diretórios nacional, estaduais e municipais. O pleito tende a se tornar lavagem de roupa suja do partido, demonizado nas últimas eleições e com diversas lideranças acusadas de corrupção – a principal delas, aliás, Luiz Inácio Lula da Silva, está preso em Curitiba desde abril no caso do triplex do Guarujá. Entretanto, o que se desenha é a manutenção dos presidentes de setores do petismo. A senadora Gleisi Hoffmann, que a partir do mês que vem será deputada federal, deve se manter à frente do PT nacional. O ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho, candidato derrotado do partido ao governo de São Paulo em 2018 (com o pior desempenho de um petista na história), é favorito para continuar como responsável pelo diretório estadual. Então, resta saber se o PT estará disposto para, além de debater seus problemas, avançar para superá-los.

BASTIDORES

Encontro

O prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (sem partido), se encontrou nesta semana com um de seus antecessores no cargo, o petista Ramon Velásquez. Chamando o político de “amigo”, Maranhão falou que foi “grande satisfação” receber Ramon. A foto, divulgada na rede social de Maranhão, gerou especulações na cidade – e também em Ribeirão Pires. Isso porque Ramon foi oposição a Adler Kiko Teixeira (PSB), ex-prefeito rio-grandense e atual gestor de Ribeirão Pires.

Alô, Terezinha!

O governo da prefeita em exercício de Mauá, Alaíde Damo (MDB), criou página no Instagram para, segundo o Paço, estreitar a comunicação com o munícipe. Para anunciar a novidade, a administração recorreu ao bordão do apresentador Abelardo Barbosa, o Chacrinha (1917-1988): “Quem não comunica se trumbica”. “Queremos mostrar que estamos trabalhando duro para fazer o melhor para Mauá”, disse Alaíde, em nota.

Nomeação

Ex-secretário em Santo André e São Caetano, além de ex-prefeiturável andreense, Nilson Bonome (PRB) foi nomeado ontem como secretário de Governo e Finanças na prefeitura de Paulínia, no Interior. Ele estará no primeiro escalão de Antônio Ferrari, o Loira (DC), presidente da Câmara local e que assumiu o Paço após a cassação de Dixon Carvalho (PP) e de Sandro Caprino (PRB), prefeito e vice eleitos em 2016.