Aula inaugural de formação docente será no próximo dia 1º

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



24/01/2019 | 07:00



De olho na inovação do mercado educacional, a USCS (Universidade Municipal de São Caetano) realiza no dia 1º aula inaugural com a palestra Desafios da Educação e do Currículo na Sociedade Contemporânea: Princípios, Metodologias e Práticas, ministrada pelo professor Edson Florentino José. O evento, promovido em parceria com o Diário, é gratuito e espera receber até 240 pessoas para debater o novo modelo de ensino, tendo em vista avanços tecnológicos e mudança comportamental dos estudantes.

O encontro é destinado ao corpo docente da USCS. Entretanto, a universidade convida os dirigentes de ensino da rede estadual da região a comparecer. As portas também estarão abertas à comunidade interessada na temática.

A instituição de ensino superior prevê, ao longo do ano, promover mais encontros como este para habilitar os professores a trabalhar mudanças dentro da sala de aula.

Para participar do evento será necessário fazer inscrição através do link http://www.uscs.edu.br/desafiosdaeducacao/, a partir das 10h de amanhã. A aula inaugural será no auditório do campus Barcelona da USCS (Avenida Goiás, 3.400), das 19h às 22h.