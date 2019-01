Selva de pedra descortinada

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



24/01/2019 | 07:14



Todo paulistano que se preze tem seu cantinho preferido na cidade. E faz questão de apresentá-lo a quem vem de fora (mesmo que o forasteiro em questão seja do Grande ABC) ou de compartilhá-lo nas redes sociais. Trata-se de uma forma de demonstrar carinho pela selva de pedra que, embora seja castigada demais e há anos por problemas crônicos, como violência, falta de segurança e abandono de seus tesouros arquitetônicos, principalmente na região central da Capital – que mesmo malcuidados ajudam a reconstruir a história dessa megalópole, que completa 465 anos amanhã e abriga 12,1 milhões de pessoas –, ainda arranca suspiros por suas belezas e por ser detentora de um dos cenários multiculturais mais efervescentes do mundo. Não à toa os gringos também amam a nossa Terra da Garoa.

Pois bem, nascida e criada em Sampa, na verdade tenho mais de um cantinho que faz meu coração bater mais forte e no qual me sinto abraçada e feliz como criança que ganha doce. Mas, se for para colocar uma delas no topo do ranking, a posição seria ocupada pela democrática Avenida Paulista e arredores – leia-se Rua Augusta.

O melhor desse pedaço, e que nos faz sentir tão em paz, é que ele é rico em opções para passear, visitar, comer e beber, é um dos poucos lugares em que a gente se sente tranquilo caminhando pelas ruas (esse, aliás, é outro critério que atrai muito) e pelo qual nem é preciso pôr a mão no bolso se não quiser. Faz bem ao corpo e à alma – e geralmente ainda nos proporciona encontros inusitados, como se estivéssemos em uma cidade do Interior. E, concomitante e paradoxalmente, nos faz sentir tão pequenos, em meio àquela imensidão de edifícios tão altos e atraentes, e como meros desconhecidos em meio a verdadeiro batalhão de gente. Pensando nisso, o Diário elaborou alguns roteiros para se fazer a pé pela metrópole quatrocentona. Desfrute!



DEZ PROGRAMAS PARA SE CONECTAR COM A CIDADE E APROVEITAR O QUE ELA TEM DE MELHOR:



1) Roteiro para descortinar a Pauliceia Desvairada, e a pé – o melhor de tudo –, é partir de um dos extremos da Avenida Paulista, perto da Avenida Brigadeiro Luís Antônio, até a outra ponta, perto da Rua da Consolação. Apreciando os edifícios, vendo as pessoas caminhando com pressa, entrando nas bancas que ainda resistem ao tempo e oferecem ampla gama de revistas e jornais, descobrindo construções clássicas que se espremem entre os espigões.

Sugestão é começar por algo relativamente novo, com o qual a cidade foi presenteada em abril de 2018: Sesc Avenida Paulista. As filas para tomar o elevador podem intimidar dependendo do dia e da hora, mas a subida vale muito a pena. E não se paga nada para ter uma das visões mais lindas da cidade. No topo do edifício há um mirante com vista para a Paulista e arredores. Ele é acessado pelo 17º andar, onde funciona um café delicioso e para onde se tem acesso a espaço todo envidraçado, o que facilita e muito a observação da cidade. De lá se enxerga toda a Paulista e mural do artista plástico paulistano Eduardo Kobra, retratando com muitas cores o gênio da arquitetura brasileira Oscar Niemeyer.

Pertinho dali, do outro lado da rua, vale passar pela Casa das Rosas, casarão no estilo clássico francês, datado de 1935, que hoje serve de espaço cultural. Com decoração intacta da época, é cenário ideal para fotografar. Minutos depois de seguir pela Paulista, numa caminhada agradável, se avista o imponente Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand). Projetado pela arquiteta Lina Bo Bardi em1968, dali se tem vista para a Avenida Nove de Julho. Vale pausa para contemplar o local, e se sentar um pouco. Aliás, não muito distante está o revitalizado Mirante 9 de julho. Se a sede ou a fome apertarem, vale dar um pulo à tradicional Choperia Opção. Fôlego retomado, é hora de seguir ao IMS (Instituto Moreira Salles), de onde se tem uma das vistas mais bonitas da Paulista, especialmente se estiver anoitecendo. Todos os espaços citados têm programações próprias, mas se quiser apenas dar uma passada neles, é sugestão deliciosa. E o melhor desse tour: tudo grátis.



2) Visitar a icônica Livraria Cultura do Conjunto Nacional, tomar um sorvete do Ben & Jerrys, no mesmo edifício, e apreciar uma das exposições, geralmente fotográficas, que sempre tomam seus corredores.



3) Ir a um cinema na região da Paulista e arredores: Reserva Cultural, na Av. Paulista; Caixa Belas Artes, na Rua da Consolação; Espaço Itaú de Cinema Augusta – este último, meu preferido.





4) Visitar as dezenas de lojas colaborativas que se estendem pela Rua Augusta. Tem muita coisa interessante e criativa nelas – que vão desde fotos, a roupas, calçados e acessórios – a preços acessíveis. Outra atividade deliciosa é descobrir as pequenas galerias a céu aberto que resistem ao tempo, escondidas para quem passa com pressa pela via. Uma delas é a Galeria Augusta Shops, onde é possível encomendar carimbos na hora e encarar filas para provar duas sensações no local: sorvete com algodão-doce da Dona Nuvem, que fica muito bonito na foto, e o bubble waffle (sorvete com waffle) da Zhou Zhou.



5) Comer o beirute com fritas e tomar um chope bem gelado no sexagenário Frevinho da Rua Augusta, um clássico. Ou, se o dinheiro estiver mais curto, comer em O Pedaço da Pizza – vale experimentar a de shimeji com couve, que cai muito bem com uma long neck.



6) Ir, pelo menos uma vez na vida – e garanto, não ficará na primeira –, no Sujinho da Rua da Consolação, situado no mesmo endereço desde os anos 1960. Embora a bisteca de boi seja o carro-chefe, o filé-mignon à parmegiana é insuperável. É uma delícia se programar para almoçar nas mesinhas ao ar livre da Rua Maceió em um dia quente.



7) Ainda falando de comida, outro clássico de São Paulo que vale muito guardar a visita para ocasião especial (uma vez que os preços são salgados), é a Rua Avanhandava e um dos restaurantes da família Mancini, que dominam a rua, revitalizada em 2007, toda lúdica, com chão de paralelepípedo, luzes coloridas e uma fonte que nos transporta à Itália – além de um colorido painel de Ray Charles, do artista plástico paulistano Eduardo Kobra. O restaurante que leva o nome deles, Famiglia Mancini, é o mais tradicional, típica cantina italiana, com objetos, como garrafas de vinho Chianti, pendurados no teto. Se quiser algo mais classudo, e com menor fila de espera – inevitáveis no jantar, mesmo em dia de semana –, aposte na Pizzaria Famiglia Mancini, com som de piano ao vivo, o mesmo incrível bufê de antepastos do restaurante ao lado, e o mesmo cardápio de massas. Além das pizzas fininhas que dão nome ao estabelecimento e são opções para quem se empolgar com as entradas.



8) Tomar um café na Livraria Martins Fontes, na Praça do Patriarca, e caminhar pelo Viaduto do Chá, observando o Edifício Matarazzo, sede da prefeitura municipal de São Paulo, datado de 1939, com vista para o Vale do Anhangabaú, seguindo sentido ao Theatro Municipal. Poucos passeios nos transportam pelo tempo na cidade como este, bem no coração do centro histórico da Capital. Se a fome apertar, vale caminhar até o Ponto Chic do Largo do Paissandu e comer o tradicional bauru desse clássico estabelecimento, no mesmo local desde 1922 – sua inauguração coincidiu com a Semana de Arte Moderna, e o bar foi reduto de intelectuais e artistas. Pertinho dali estão a Galeria do Rock, excelente para quem busca roupas e acessórios alternativos, além da arquitetura clássica; a Rua Santa Ifigênia, para quem quer itens eletrônicos a valores acessíveis; e a Rua 25 de Março, meca do comércio popular, maior centro de compras a céu aberto do País.



9) Passear pela Liberdade, começando pela Feirinha da Liberdade, realizada na praça de mesmo nome aos fins de semana desde 1975, pertinho de estação de Metrô. Ali se encontra de tudo um pouco, de artesanato a vários produtos da cultura oriental, especialmente a culinária. Aliás, é uma oportunidade para experimentar quitutes a preços mais acessíveis, a exemplo do tempurá, feito na hora, como um pastel. Decorado com as tradicionais lanternas vermelhas, o bairro convida a desbravá-lo a pé. Além dos tradicionais restaurantes japoneses e chineses – alguns permitem que o transeunte veja, de fora, a confecção do macarrão lámen –, há muitas lojinhas vendendo produtos típicos, como mercearias, livrarias com exemplares de mangás, lojas com dezenas de modelos de futons (sofás japoneses), perfumarias cheias de acessórios diferentões e papelarias que enlouquecem qualquer fã da criatividade japonesa. E há um sorvete sensação coreano de ‘flocos de neve’ que vale a pena experimentar: o SnowFall.



10) Se tornar hóspede, por um fim de semana, da cidade. Com valores entre R$ 100 e R$ 250 por diária, em média, é possível alugar imóvel pelo Airbnb, site de aluguéis por temporada, e vivenciar experiência única. Há apartamentos em lugares históricos, como dezenas de opções no Edifício Copan, com decoração superaconchegante e vista de tirar o fôlego. O prédio cheio de curvas é um ícone da arquitetura brasileira, encomendado pela prefeitura de São Paulo, em 1951, a Oscar Niemeyer, para ser um cartão-postal da cidade. Com 1.160 apartamentos, distribuídos por 35 andares, o local emblemático situado à Avenida Ipiranga tem no térreo o tradicional Bar da Dona Onça e, a poucos passos, o também histórico Edifício Itália, com seu caro, mas romântico e com vista memorável Terraço Itália. Perto dali também dá para se hospedar no Edifício Esther, em frente ao Metrô República, ou no Edifício Palacete Riachuelo, em frente ao Metrô Anhangabaú. Se preferir os arredores da Avenida Paulista, há imóveis encantadores com vista para o Parque Trianon e também no burburinho da Rua Augusta. Hotéis também não faltam por ali.