Irmã do assassino de Eloá sofre tentativa de homicídio na região

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



24/01/2019 | 07:00



Lindomar Fernandes Alves, 48 anos, irmã de Lindemberg Alves – autor do assassinato da jovem Eloá, em 2008 –, sofreu na manhã de ontem tentativa de homicídio, em frente à sua residência, em Santo André. A vítima, que levou três tiros na região do rosto, foi socorrida e encaminhada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do CHM (Centro Hospitalar Municipal), onde permanece com quadro estável.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 5h45, quando Lindomar saía de sua casa, na Rua Tom Jobim, no Jardim Santo André, em direção à padaria onde trabalha como gerente, a menos de um quilômetro do local do episódio.

Ao se dirigir ao seu veículo, a vítima foi abordada por um homem que atirou três vezes contra seu rosto. O suspeito fugiu do local sem levar nenhum pertence.

Embora tenha sido atingida por todos os disparos, Lindomar foi socorrida e encaminhada para atendimento no CHM. Segundo a Secretaria de Saúde de Santo André, a vítima foi submetida a cirurgia e segue sob cuidados intensivos, porém, com quadro clínico estável.

De acordo com a Polícia Civil, a princípio, investigadores tratam o caso como homicídio simples, embora não descarte outras hipóteses, inclusive a de vingança envolvendo o irmão da vítima, no caso, Lindemberg Fernandes Alves, preso em Tremembé, no Interior do Estado. O caso segue sob cuidado de equipes do 6º DP (Vila Mazzei) de Santo André.

HISTÓRICO

Irmão da vítima, Lindemberg Alves foi condenado em fevereiro de 2012 a 98 anos e dez meses de reclusão pela morte de Eloá Pimentel durante o mais longo cárcere privado – 100 horas – da história de São Paulo, que completou em outubro do ano passado dez anos.

O cárcere só acabou após o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) explodir uma bomba e invadir o apartamento onde Lindemberg mantinha refém sua ex-namorada e uma amiga, localizado no Jardim Santo André. No fim, Eloá levou um tiro na cabeça e teve morte cerebral confirmada dias depois. Nayara, colega da jovem, também foi baleada, no rosto, mas sobreviveu.

Em junho de 2013, a pena de Lindemberg foi reduzida para 39 anos e três meses, em regime fechado, podendo ser beneficiado com o semiaberto dentro de três a cinco anos.