Metade dos moradores nasceu no Grande ABC

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



24/01/2019 | 07:00



Mais da metade da população do Grande ABC nasceu na região. Segundo a pesquisa A Cara do ABC, realizada pelo instituto ABC Dados, 53% das pessoas que hoje vivem em uma das sete cidades estão aqui desde o nascimento. Quando foi questionado sobre o desejo de deixar a região, se houvesse possibilidade, o mesmo percentual (53%) manifestou interesse de permanecer em seus municípios. A maioria das pessoas também considera que a região é um lugar ótimo ou bom (72%) para viver.

“Os dados nos mostram, com certeza, que o morador é ligado ao Grande ABC, que existe forte vínculo com o local onde vive”, comentou o sociólogo Marcos Soares, especialista em opinião pública, mídia e estratégia em comunicação política, criador do ABC Dados junto com Maurício Mindrisz.

Na avaliação da autoestima dos habitantes, 96% dos moradores de São Caetano afirmaram que sentem orgulho de viver na região, o maior patamar entre as sete cidades. No polo oposto, Mauá é o município onde o cidadão sente menos orgulho em estar no Grande ABC, com 34% dos entrevistados. “Uma das conclusões que a gente pode tirar é que a situação política da cidade interfere nessa percepção da população”, pontuou Soares. Outro dado que a pesquisa mostra é que 72% dos moradores trabalham e/ou estudam na região, e que, portanto, não realizam deslocamentos diários para a Capital. “Isso mostra que as pessoas realmente vivem o dia a dia do Grande ABC”, completou o sociólogo.

A maior parte dos moradores, 62%, vive na região há mais de 20 anos. Em sua maioria, a população do Grande ABC é formada por mulheres (52%), tem entre 30 e 39 anos (24%) e cursou até o ensino médio, completo ou incompleto (56%). Com relação à renda, a maior parte (48%) ganha entre dois e cinco salários mínimos; 49% se declaram católicos; 25% evangélicos; 6%, outras religiões; e 20%, sem religião.

“É importante entender como as pessoas pensam, como enxergam a região. Produzir informações que possibilitem esse entendimento é a missão do ABC Dados. Essa pesquisa, A Cara do ABC, deve ser repetida a cada três meses para que possamos criar uma série histórica”, informou o sociólogo. “Não temos informações da região sobre consumo de mídia, hábitos de consumo. Vamos produzir informações exclusivas sobre o Grande ABC”, concluiu. O instituto de pesquisa também foi lançado ontem, em Santo André.

A pesquisa “A cara do ABC” entrevistou 1.000 moradores das sete cidades da região (com número de entrevistados proporcional à população de cada cidade), com 15 anos ou mais, entre os dias 11 e 15 de janeiro. A margem de erro é de três pontos para cima ou para baixo. Os dados podem ser conferidos no site www.abcdados.com.br.

Políticos são maioria dos citados como ‘ícones’

Com objetivo de identificar quais são os ícones e símbolos da região, a pesquisa A Cara do ABC questionou os moradores sobre suas referências. Entre as pessoas que a população considera melhor representar a região, a maioria é de políticos,

O nome mais citado, lembrado por 8% dos entrevistados, foi o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em segundo, com 5%, o prefeito de Santo André Celso Daniel (PT), morto em 2002; e em terceiro, o atual prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), lembrado por 3%. O presidente Jair Bolsonaro (PSL) aparece em quarto, com 2%, e o humorista andreense Danilo Gentili, em quinto, com 1%. Gentili foi a única pessoa a ser lembrada que não é da política.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT), o deputado federal Alex Manente (PPS) e o prefeito de São Caetano, José Auricchio Junior (PSDB), tiveram 1% das citações. Outros nomes somaram 12%, e 2% não escolheram ninguém. Do total, 63% não souberam responder. “Chama a atenção o prefeito Celso Daniel aparecer em segundo, mesmo após 17 anos de sua morte”, destacou Marcos Soares.

HOSPITAIS

O hospital considerado referência no Grande ABC é o Estadual Mário Covas, citado por 17% dos entrevistados. O Hospital de Clínicas de São Bernardo aparece em segundo, com 7%; o Pronto-Socorro Central de São Bernardo, em terceiro, com 4%; e o Hospital Nardini, de Mauá, em quarto, com 4%. Outros 30% não souberam responder. Todos os equipamentos são da rede pública.

PARQUES

O Parque Celso Daniel, em Santo André, foi considerado ícone na região por 27% dos entrevistados. Em seguida, o Parque Chico Mendes, em São Caetano, com 10%; Parque da Juventude, em São Bernardo, com 5%; e Parque Central, também em Santo André, com 5%. O Parque Salvador Arena, em São Bernardo, ficou em quinto, com 3% das citações.

Petistas compareceram em peso ao evento

A militância do PT compareceu em peso ao lançamento do ABC Dados, instituto de pesquisa apresentado ontem em Santo André. Maurício Mindrisz, um dos sócios da iniciativa, já foi presidente da FUABC (Fundação ABC), superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e também atuou na gestão do ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho. Além do próprio Marinho, estavam no evento a vereadora andreense Bete Siraque (e seu marido, o ex-deputado estadual Vanderlei Siraque/PCdoB), o ex-prefeito de Mauá Oswaldo Dias, o ex-vice-prefeito de Diadema Joel Fonseca e o vereador andreense Willians Bezerra. Passou rapidamente pelo local, ao final da apresentação, o ex-secretário de Governo de Santo André Arlindo José de Lima. Arlindo é investigado pelo MP, suspeito de se valer de um “laranja” para ocultar a propriedade de uma empresa que prestou serviço para o governo andreense, sob gestão do ex-prefeito Carlos Grana. Representantes das atuais administrações de Santo André, São Caetano e Diadema acompanharam a apresentação.