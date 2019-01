Com golaço de Dourado, Flamengo só empata nas estreias de Gabriel e Arrascaeta

23/01/2019 | 21:32



O Flamengo frustrou seu torcedor nesta quarta-feira e não passou de um empate por 1 a 1 diante do Resende, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Se a expectativa era de festa pelas estreias das grandes contratações do clube na temporada, Arrascaeta e Gabriel, as atenções foram roubadas pelo golaço de bicicleta de Henrique Dourado, que não impediu o tropeço rubro-negro no Raulino de Oliveira.

Abel Braga optou por trocar toda a equipe da estreia diante do Bangu, no fim de semana, e o Flamengo sentiu a falta de alguns de seus principais nomes. Com Arrascaeta e Gabriel ainda muito aquém do que se espera, a garotada que recebeu uma chance não deu conta do recado. O Resende, aliás, poderia ter saído com a vitória, não fosse a boa atuação do goleiro César.

O resultado deixou o Flamengo com quatro pontos no Grupo C, mesmo número de Cabofriense e Boavista. No sábado, já fará o primeiro clássico da temporada, com o Botafogo, no Engenhão. Já o Resende somou seu primeiro ponto e duela com a Cabofriense no domingo, fora de casa.

Nesta quarta, o Resende surpreendeu desde o início com uma postura ofensiva e aproveitou os espaços deixados pela defesa do Flamengo para incomodar. Aos 12 minutos, Maxwell, em posição irregular, assustou. Mas aos 18, Arthur Faria cobrou escanteio da direita, Joseph subiu bem e tocou cruzado para abrir o placar.

Mas não deu nem tempo para comemorar, porque somente seis minutos depois o Flamengo empatou. Se não incomodava o adversário, o time rubro-negro contou com um lampejo de Henrique Dourado, em uma das raras aparições de Arrascaeta. O uruguaio deu boa enfiada para Trauco, que cruzou para o centroavante acertar linda bicicleta, no ângulo de Ranule.

Só que nem o golaço de Dourado foi suficiente para embalar o Flamengo, que viu o Resende seguir tomando conta das ações. Vitinho e Filipi tentaram de fora da área e pararam em boas defesas de César. Aos 47, Joseph cruzou, Rodinei cochilou e Maxwell cabeceou sozinho, rente à trave.

Na volta do segundo tempo, um problema nos refletores do estádio paralisou a partida por cerca de 14 minutos. E o jogo, que era animado, ficou lento. Os três volantes do Flamengo pouco apareciam no ataque e Arrascaeta, visivelmente fora de ritmo, era facilmente anulado pela marcação.

Quem chegou mais perto de ficar à frente foi o Resende. Aos 32, Arthur Aguiar recebeu na intermediária e deu enfiada perfeita para Zambi, que ficou completamente livre, de frente para o gol. Ele encheu o pé no canto direito de César, que caiu para espalmar.

O Flamengo só melhorou após a entrada de Vitinho, que deu uma nova opção de criação ao setor ofensivo. Foi justamente o atacante que fez linda jogada aos 38 e colocou na cabeça de Dourado. Desta vez, o centroavante não teve a mesma felicidade e perdeu na pequena área.

Abel ainda tentou de outras formas: tirou Arrascaeta e Matheus Dantas, colocou Thiago Santos e Cuéllar. O Flamengo até ganhou o campo de ataque, pressionou, mas pouco criou. Coube a Vitinho as últimas chances, em finalizações de fora da área que saíram por pouco.

FICHA TÉCNICA:

RESENDE 1 X 1 FLAMENGO

REDENDE - Ranule; Filipi, Rhayne, Lucão e Jeanderson; Joseph (Sabão), Vitinho, Léo Silva e Arthur Faria (Dieguinho); Zambi (Jackson) e Maxwell. Técnico: Edson Souza.

FLAMENGO - César; Rodinei, Léo Duarte, Matheus Dantas e Trauco; Piris da Motta, Hugo Moura (Cuéllar), Jean Lucas (Vitinho) e Arrascaeta (Thiago Santos); Gabriel e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga.

GOLS - Joseph, aos 18, e Henrique Dourado, aos 22 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Jeanderson, Vitinho (Resende); Jean Lucas (Flamengo).

RENDA - R$ 320.440,00.

PÚBLICO - 12.572 pagantes (14.341 presentes).

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.