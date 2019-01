Cemitério que é um museu a céu aberto

Soraia Abreu Pedrozo

24/01/2019



Embora num primeiro momento possa soar estranho, o Cemitério da Consolação, situado na rua homônima desde 1858, quando foi inaugurado e se tornou o primeiro de São Paulo, é um museu a céu aberto. Dos cerca de 200 túmulos, em dezenas deles repousam figurões da história da cidade, como artistas, políticos e empresários, sem contar as obras de arte de Victor Brecheret, Nicola Rolo e Luigi Brizzolara, à época da morte encomendadas para adornar os jazigos.

A necrópole conta com personalidades como a pintora Tarsila do Amaral, o poeta Mário de Andrade, os escritores Oswald de Andrade e Monteiro Lobato, o industrial Conde Francisco Matarazzo, o presidente Washington Luís, a amante de Dom Pedro I, Marquesa de Santos, o milagreiro Antoninho da Rocha Marmo e o engenheiro Ramos de Azevedo.

Um dos túmulos que recebem mais atenção dos visitantes é o de Monteiro Lobato, o qual é cheio de cartas, presentes, pedidos de emprego, principalmente de jornalistas, e o da Marquesa de Santos, com flores, velas e ‘orações’, como se ela fosse uma santa casamenteira, para alcançar amores ‘impossíveis’. Este certamente é um dos mais bem cuidados por voluntários. O mausoléu da família Matarazzo também chama atenção pela imponência: trata-se do maior da América Latina, com seus 25 metros de altura e 150 metros quadrados de área.

Para conhecer mais sobre a história de quem está enterrado no cemitério, há mais de uma década a administração resolveu realizar visitas guiadas gratuitas, com duração de uma hora, hoje conduzidas por Francivaldo Gomes, mais conhecido como Popó. O ex-sepultador aprendeu tudo sobre a necrópole com o professor Délio Freire dos Santos, idealizador do passeio. Como os tours são feitos em grupos de no máximo 40 pessoas, todas as terças e sextas-feiras, às 14h (individuais), e às quartas, às 10h e às 14h (para grupos de empresas, entidades ou escolas), os interessados devem informar o interesse, com no mínimo um dia de antecedência, pelo e-mail assessoriaimpresa@prefeitura.sp.gov.br.

Há, ainda, o aplicativo Guia do Cemitério Consolação, que oferece visitas autoguiadas com opções de roteiros, como arte tumular, políticos do império, modernistas e industriais, que incluem a geolocalização do túmulo, a história do sepultado e fotos.

