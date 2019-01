Viaduto Independência será recuperado

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



24/01/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Caetano, por meio da Secretaria de Obras e Habitação, anunciou nesta semana a elaboração de plano para recuperação do Viaduto Independência, que liga o Centro ao bairro Fundação. O elevado, que apresenta grave afundamento no vão central de sua estrutura, com risco direto a motoristas que trafegam pelo viário, segundo a administração municipal, deve passar nos próximos meses por obras visando aumentar sua vida útil.

De acordo com a secretária de Obras e Habitação, Maria de Lourdes da Silva, a proposta executada pelo Paço prevê a elaboração de laudo técnico, projetos executivos e demais peças técnicas para a restauração arquitetônica e recuperação estrutural do eixo viário, incluindo renovação do pavimento, dos sistemas de drenagem, sinalização e iluminação. Ainda não há prazos para início das intervenções.

Inaugurado em 1972, na época pelo então prefeito Osvaldo Massei (MDB), o viaduto é atualmente o principal acesso de caminhões cegonheiros que atuam na fábrica da GM (General Motors), instalada em São Caetano.

“O viaduto será objeto de restauro geral para garantir o aumento de sua vida útil, além de reforços localizados em regiões avaliadas anteriormente como deficientes”, explica a secretária, ao descartar a necessidade de demolição do equipamento.

Segundo a engenheira, análise técnica feita por funcionários da Prefeitura aponta que devido à falta de manutenção do viaduto, a estrutura do viário tem apresentado série de deficiências, entre as quais o afundamento parcial provocado por uma disfunção de resistência dos balanços dos “vãos adjacentes que lhe dão suporte”, que pode provocar leve perturbação na dirigibilidade dos veículos.

Como medida de garantia da segurança do viaduto, a Prefeitura de São Caetano garante que fez o escoramento do vão central, por meio da instalação de estrutura metálica, obra que foi finalizada satisfatoriamente em setembro de 2017.

A expectativa é que após a conclusão do projeto executivo da recuperação do viaduto, a administração municipal faça a captação de financiamento junto ao governo federal para execução das obras.

O custo da intervenção para restauração arquitetônica e recuperação estrutural deverá ser aferido a partir da elaboração do laudo técnico, dos projetos executivos e demais peças técnicas, serviços que estão em fase de licitação.

PROMESSA ANTIGA

Em 2015, a Prefeitura de São Caetano, na época chefiada pelo ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM), teve garantia da União, por meio do então ministro das Cidades, Gilberto Kassab (PSD), para aporte financeiro na ordem de R$ 20 milhões, destinados à reconstrução do Viaduto Independência. A transferência de recurso, porém, foi congelada um ano depois pelo governo federal, tendo como justificativa a crise econômica.