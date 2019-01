Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



24/01/2019 | 07:12



‘É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi/Da dura poesia concreta de tuas esquinas/Da deselegância discreta de tuas meninas.../Quando eu te encarei frente a frente e não vi o meu rosto/Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto/É que Narciso acha feio o espelho’, dizem trechos da letra de Sampa, música que Caetano Veloso compôs para homenagear a cidade, em seu aniversário, em 1978. A parte em que ele fala da dura poesia concreta faz referência ao concretismo, que teve entre seus expoentes, na década de 1950, Haroldo e Augusto de Campos e Décio Pignatari, entre outros. Nesse movimento artístico os versos são banidos, e o que vale é a organização visual do texto, a fim de criar nova linguagem.

Pois bem, com a licença de tomar emprestada a poesia de Caetano, e fazer analogia aos dias de hoje, é assim que devemos olhar para o Centro de São Paulo. Embora maltratada, suja e, por vezes, perigosa, a região tem beleza singular, que nos permite mergulhar na história que ainda resiste por suas esquinas.

Um bom ponto de partida é o Café Girondino, na Estação São Bento, para se perder pelas ruas. A poucos passos dali estão o Pateo do Collegio, considerado sítio arqueológico, onde foi erguida a primeira construção da cidade, em 1554, e o Solar da Marquesa de Santos, amante de Dom Pedro I. Na charmosa construção do século XVIII da antiga Rua do Carmo, hoje Rua Roberto Simonsen, é possível conhecer, sem pagar nada por isso, a residência de Dona Maria Domitila de Castro e Mello, com móveis originais daquela época e sua banheira. Tanta gente simpatiza com a história dessa personagem que seu túmulo no Cemitério da Consolação é um dos mais bem cuidados, sempre cheio de flores e cartas, com pessoas pedindo ajuda e sua ‘bênção’, principalmente a amores ‘impossíveis’.

O miolo do Centro guarda o icônico Centro Cultural Banco do Brasil, inaugurado em 1927 após restaurar elementos originais da obra, datada de 1901. O edifício situado na esquina da Rua Álvares Penteado com a Rua da Quitanda impressiona com sua arquitetura dentro e fora (dá vontade de morar no palacete!), e sempre traz exposições imperdíveis.

COMER E BEBER - Perto dali, há algumas opções muito interessantes (e igualmente saborosas) para fazer uma parada e se alimentar. A Casa de Francisca, situada no Palacete Teresa, na Rua Quintino Bocaiúva, é mais um convite para entrar no túnel do tempo. O local abrigou a primeira loja de instrumentos da cidade, a Casa Bevilacqua, editora de música dos Irmãos Vitale e a Rádio Record na época áurea deste meio de comunicação, ao longo das décadas de 1930 e 1940, chegando a ser conhecida como ‘a esquina musical de São Paulo’. O espaço conta com programação de shows intimistas – hoje e amanhã serão no almoço, com ritmos do Caribe hispânico, com destaque para a música cubana. O cardápio não é barato, mas o local vale e muito uma visita, nem que seja para tomar um drinque.

Opção para uma rápida parada, a Casa Mathilde da Praça Antonio Prado é excelente parada para um pastel de nata e um café; o Bar Salve Jorge, do outro lado da praça, é convite para quem dispõe um pouco mais de tempo, para sentar (disputar uma das mesinhas ao ar livre), beber uma cerveja bem gelada e degustar petiscos, como porção de bolinho de mandioca e carne seca.



Como desbravar a Pauliceia Desvairada

A poucos passos da Praça Antonio Prado está o clássico Largo do Café, rodeado por edifícios históricos, como a antiga Bolsa do Café, mais tarde incorporada pela Bolsa Mercantil e de Futuros, com seus engraxates e bancas que nos fazem viajar no tempo pela arquitetura preservada, sensação prolongada ao descermos a ladeira e olharmos para trás.

Perfeitamente emoldurado, dali se enxerga o Banespão, imponente construção de 161 metros de altura, hoje chamado Farol Santander (Rua João Brícola, 24, entrada custa R$ 20 e oferece vista 360 graus da cidade, além de ter sido revitalizado e ter atrações como exposições e pista de skate). Trata-se do terceiro maior edifício da cidade – erguido em 1947 para abrigar a sede do Banco Banespa, foi inspirado no Empire State e era o maior exemplar da Capital.

Ao olhar para o lado, se vê outro cartão-postal paulistano, o Edifício Martinelli, primeiro arranha-céu de São Paulo, com seus 106 metros de altura erguidos em 1929 (visitação está suspensa por tempo indeterminado para uso interno da São Paulo Urbanismo). No saguão do prédio está o clássico Café Martinelli, aberto ao público.

Ao chegar na Rua Líbero Badaró, e virar à esquerda, sentido Viaduto do Chá, há o tradicional empório Casa Godinho, que, embora tenha sido fundado em 1888, desde 1923 está no mesmo endereço. A mercearia, que contava com clientes ilustres, como Assis Chateaubriand, Adhemar de Barros e Jânio Quadros, mantém piso de ladrilho hidráulico, balança para pesar frutas e frios e embrulha os produtos no papel. Vale provar a empadinha e conferir a adega do local.

PIONEIRO - Na esquina com o Viaduto do Chá, à frente se tem o Banespinha, apelido do Edifício Matarazzo, datado de 1939 e sede da prefeitura de São Paulo. No topo do prédio de 15 andares se tem jardim com mais de 400 espécies de plantas e árvores, com vista para o viaduto e o Vale do Anhangabaú, e que pode ser conhecido em visita guiada com entrada grátis. Primeiro viaduto da cidade, inaugurado em 1892, ganhou esse nome devido à extensa plantação de chá da Índia em suas proximidades, e pelos cinco anos seguintes foi cobrado pedágio para fazer sua travessia. Com a urbanização, e a desapropriação de chácaras do local, o Vale do Anhangabaú, que era um rio de mesmo nome, que significa, em tupi, água do mau espírito, foi canalizado e, em cima dele, construído parque.

Voltando aos dias atuais, é dali que se tem uma das mais belas vistas do Theatro Municipal de São Paulo, na Praça Ramos de Azevedo, palco de apresentações de orquestras e balés. É possível se encantar com o topo do bolo do tour pelo centro histórico em visita guiada e gratuita de quarta a sexta-feira, às 11h, 13h, 15h e 17h e, aos sábados, às 14h e às 15h. Nos feriados não há tours. A inscrição é feita presencialmente, uma hora antes da visita, com vagas limitadas por ordem de chegada.