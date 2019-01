São Bernardo FC decepciona e é derrotado pela Inter de Limeira

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/01/2019 | 21:25



O São Bernardo FC voltou a decepcionar no Campeonato Paulista da Série A-2. Na noite desta quarta-feira (23), o Tigre recebeu a Inter de Limeira no Estádio 1° de Maio e perdeu por 2 a 1. O resultado manteve a equipe sem vencer no torneio, já que na estreia havia empatado por 1 a 1 com a Portuguesa.

A Inter de Limeira literalmente usou a cabeça para vencer. No primeiro tempo, aos 31 minutos, Nata desviou cobrança de escanteio e abriu o placar. Logo no primeiro minuto da etapa final, Bruno apareceu no segundo pau para escorar às redes: 2 a 0.

A partir daí o São Bernardo FC partiu com tudo para cima e conseguiu diminuir em penalidade convertida por Raphael Luz, aos 13. Porém, a ansiedade atrapalhou a equipe aurinegra, que deixou o campo cabisbaixa.