ETI, ETE, Etec: 50 anos da primeira turma

24/01/2019 | 07:00



A antiga Escola Técnica Industrial Lauro Gomes está lembrando os 50 anos de formatura da sua primeira turma, fato ocorrido em 1968. Um reencontro foi promovido, com a participação de 120 pessoas, entre ex-alunos, ex-professores e suas mulheres. Fotos foram tiradas, e todo este material faz parte do programa Memória na TV desta semana, que entra no ar hoje pelo DGABC TV: www.dgabc.com.br

Em nome da equipe que desde 1976 promove esses encontros históricos, o professor Jamil Luchezi e o ex-aluno Valter Romero participam do programa. Contam histórias. Trazem fotos antigas. Lembram colegas que vestem literalmente a camisa da ETI, como José Lutero Rodrigues, que guarda a jaqueta dos tempos de estudante.

“A gente faz questão de levar esse ideal à frente, eu, o Sérgio e todos os demais. Fazemos com prazer. E esperamos que o pessoal responda cada vez mais”, comenta Valter no programa.

“Quero fazer uma homenagem aos colegas que se foram. Entrei na ETI muito jovem como professor. Eles eram mais maduros e com eles aprendi muito. E me dirijo à garotada de hoje. Desejo que todos, de qualquer que seja a escola, que procurem se profissionalizar já na escola. Isso é fundamental”, diz o professor Jamil.

Diário há 30 anos

Terça-feira, 24 de janeiro de 1989 – ano 31, edição 6970



Manchete – Dorothea Werneck, ministra do Trabalho, admite negociar URP e um abono salarial

Negócios – Maior rede de pizza investirá na região: Grande ABC terá cinco unidades da Pizza Hut.

Saúde – O Grande ABC detém quase 10% dos casos de Aids registrados no Estado: 317 notificações de um total de 3.213, de 1980 a dezembro de 1988.

Carnaval 89 – A manequim Vera Lúcia Conseição Cândido, do Ocara Clube, foi eleita a rainha do Carnaval 89; reeleito o Rei Momo, Murilo Ivo de Jesus.

Morte – Dali encontra a morte aos 84 anos. O pintor, mestre do surrealismo, não resistiu à longa enfermidade e faleceu em Figueras, Nordeste da Espanha.



‘O rumo da fofoca está mais caro’



É possível que o primeiro alerta tenha partido da boca de um zeloso arauto, no momento em que ele descarregou o secredo, com voz fanhosa, junto aos ouvidos do chefe:

– Tem fofoca picotando no pedaço.

Da crônica de Guido Fidelis publicada pelo Diário em 24 de janeiro de 1989. Confiram a íntegra no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Eles ocuparam o Diário

No encontro de segunda-feira no Diário, a presença de Wilson Jesus Thomaz Dutra. Foi o primeiro a chegar, duas horas antes do início da sessão literária. Aproveitou o tempo para contar a história da linotipo no saguão da Rua Catequese e para fotografar a exposição dos 60 anos do jornal, idealizada pelo colega Paulinho da Redação.

Em 24 de janeiro de...

1919 – Três médicos que atuavam na região, e que tiveram papel de destaque quando do surto da gripe espanhola, estão de volta de viagem, recuperados da própria doença: os doutores Norberto de Oliveira e Nuno Guerner, que vieram do Interior; e o doutor Francisco Perrone, que viajara ao Rio de Janeiro.

Do noticiário do Estadão: a Associação das Mulheres Francesas aprovou várias decisões que serão submetidas à Conferência da Paz, no sentido de que tenham as mulheres representação em quaisquer organizações destinadas a tornar efetiva a ideia da Liga das Nações.

1949 – Inaugurado o Centro de Saúde de Mauá, na Avenida Barão de Mauá, em prédio doado pelo subprefeito local, Jalles Martins Salgueiro.



