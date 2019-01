Morando pede a Mourão aporte para Hospital de Urgência

Raphael Rocha

23/01/2019 | 19:13



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), se reuniu na manhã desta quarta-feira com o presidente em exercício da República, Hamilton Mourão (PRTB), para articular recursos federais na área da saúde, mobilidade urbana e habitação. Houve, por exemplo, solicitação de aporte de R$ 50 milhões para compra de equipamentos do futuro Hospital de Urgência, construído onde funcionava o PS (Pronto-Socorro) Central.

“A conversa com o presidente Mourão foi surpreendente positivamente. Muita diplomacia, respeito, diálogo, sabedor dos problemas que os municípios enfrentam. Até falou sobre o fato de eu ser prefeito de São Bernardo em um partido longe da esquerda. Acredito que um canal de diálogo foi estabelecido. Estou otimista”, disse o tucano, citando o fato de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atualmente preso em Curitiba, ser morador de São Bernardo.

Mourão exerce a Presidência da República devido à viagem do presidente Jair Bolsonaro (PSL) para Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. Antes de Morando, apenas o prefeito de Santa Maria (no Rio Grande do Sul), Jorge Pozzobom (PSDB), foi recepcionado pelo novo governo – uma vez que Bolsonaro ainda não havia se reunido com chefes de Executivo municipal.

“Parte positiva é que o presidente Mourão mostrou disponibilidade em ajudar as prefeituras. Vamos precisar, evidentemente, porque a situação não é fácil. Precisaremos de ajuda do governo federal, do governo estadual”, emendou Morando.

A ida para Brasília envolveu também almoço com Marcos Cintra, secretário da Receita Federal e Previdência, e Felipe Sigollo (PSDB), secretário adjunto da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social. Morando viajou com os secretários Alex Mognon (Esportes), João Abukater (Habitação), Delson José Amador (Transportes), Geraldo Reple Sobrinho (Saúde) e José Luiz Gavinelli (Finanças).