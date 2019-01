Monumentos e esculturas são recuperados

Miriam Gimenes



24/01/2019 | 07:00



Monumentos e esculturas da cidade de São Paulo passarão por processo de limpeza e recuperação. Entre as obras que devem passar pelo projeto, financiado pela Bombril, estão as de Victor Brecheret, Franz Weissmann, Amilcar de Castro e Mário Cravo Júnior. A iniciativa deve se estender até maio.

Já estão neste processo, que corresponde à segunda fase do projeto – a primeira foi no fim do ano passado –, três esculturas no Parque Trianon, na Avenida Paulista: Fauno (1944), de Victor Brecheret; Anhanguera (1935), de Luís Brizzolara, e Busto de Joaquim Eugenio de Lima (1952), de Roque de Mingo. “São pontos turísticos, com um fluxo grande de pessoas e com trabalhos de grandes nomes da arte moderna e contemporânea brasileira”, diz o diretor da idealizadora do projeto, a Sequóia Produções, Eduardo Lara Campos.

A terceira fase do trabalho, que terá início em fevereiro, corresponde a limpeza, restauração e proteção de outras 30 obras do Jardim das Esculturas, área do Parque do Ibirapuera projetada por Roberto Burle Marx para abrigar trabalhos que integram a coleção do MAM (Museu da Arte Moderna). Importantes nomes da cena contemporânea brasileira têm trabalhos de sua autoria ali instalados, entre eles, Franz Weissmann, com Cantoneiras (1975); Emanoel Araújo, com Aranha (1981); Nuno Ramos, com Craca (1995), Amélia de Toledo, com Sete Ondas (1995) e Denise Milan e Ary Perez, com Sectiones Mundi (1988).

O trabalho de recuperação é realizado pelo escritório de restauro e conservação, o Ateliê Julio Moraes. Serão retirados manchas de pichações, desgastes ocasionados por intempéries diversas e realizadas pinturas e polimentos quando necessário. Ao fim do processo, as obras receberão uma cobertura que deve protegê-las e facilitar limpezas futuras.