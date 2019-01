Pela 10ª vez no ano, bolsa renova recorde com otimismo sobre governo Bolsonaro

23/01/2019 | 18:51



O Ibovespa encerrou a quarta-feira, 23, em novo recorde histórico, o décimo de 2019. No fechamento, marcou 96.558,42 pontos em alta de 1,53% com o apoio de todas as blue chips, inclusive da Petrobras, que destoou da depreciação do petróleo. Na máxima do dia, o índice foi a 96.560 pontos (+1,53%), novo recorde intraday. O giro financeiro foi de R$ 14,3 bilhões.

As perspectivas reformistas e pró economia de mercado reforçadas por ministros em Davos e em Brasília colaboraram para esse desempenho, segundo um operador do mercado de ações. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a prioridade número um é a reforma da Previdência. "Precisamos consertar o antigo sistema e introduzir um novo, fazendo a transição para o modelo de capitalização", disse à TV Bloomberg. Na avaliação dele, o governo Bolsonaro "foi eleito por conta da agenda econômica".

Guedes também afirmou que será possível levantar US$ 20 bilhões com privatizações e zerar o déficit neste ano. Em complemento, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o governo planeja realizar o leilão do excedente de petróleo do pré-sal no terceiro trimestre de 2019. A estimativa de arrecadação com o leilão da chamada cessão onerosa, de acordo com ele, é de R$ 100 bilhões.

A entrevista de Guedes na Suíça sucedeu à decepção e surpresa de agentes do mercado e da imprensa com o cancelamento de coletivas e pronunciamentos de Bolsonaro e ministros, previstos na programação do Fórum Econômico Mundial. Fontes do governo afirmaram que o presidente decidiu abdicar de alguns compromissos de uma agenda muito pesada. Ao suspender os eventos, Bolsonaro acabou evitando encarar inevitáveis perguntas sobre o escândalo com seu filho Flávio Bolsonaro.

O sócio da assessoria de investimentos Plus, Roberto Marinho Balbino, lembra que o Ibovespa vem de uma depreciação na terça-feira - a maior variação negativa em 2019. A alta desta quarta significa, na opinião de Balbino, que os agentes do mercado "continuam otimistas com a perspectiva da agenda econômica do novo governo", enquanto aguardam pelo fim do recesso do Congresso Nacional. "Não sabemos como será esse novo Congresso, mas o mercado enxerga perspectiva positiva", disse Balbino.

A líder do ranking de maiores altas do Ibovespa nesta quarta foi a Kroton. Hoje a empresa divulgou projeções, em que prevê uma expansão do Ebitda entre 1% e 5% em relação ao ano passado, uma surpresa positiva. Para as linhas de lucro líquido e receita líquida, a Kroton projeta estabilidade este ano em relação a 2018.