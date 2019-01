Ex de Caio Junqueira, Giselle Itiê lamenta a morte do ator: Difícil de acreditar

23/01/2019 | 18:10



O ator Caio Junqueira faleceu nesta quarta-feia, dia 23, em decorrência de um acidente de carro que sofreu na semana anterior, e vários amigos famosos expressaram sua tristeza com a notícia. A mais recente foi a atriz Giselle Itiê, com quem Caio teve um namoro de sete meses em 2010.

Em seu Instagram, a atriz escreveu:

Aqui chove a la sunday smile e dói. Como dói. Só queria te abraçar forte e dizer o quanto você é e sempre foi amado por todos nós! Até quem não te conhecia já te amava... Vou me esforçar para focar no que uma deusa me disse hoje: Situação de m***a... Mas é isso, é só matéria que vai embora. A energia é infinita. Tá aí agora, rodando pelos ares livre, encostando na gente, cuidando da gente. A comunicação agora é de outro modo. De olho fechado, com o coração... Tá difícil de acreditar.