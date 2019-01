GM pede 22 adequações aos trabalhadores de São Caetano

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



23/01/2019 | 16:40



Para a garantia da continuidade dos investimentos das fábricas no Brasil, a GM (General Motors) apresentou pauta com 22 itens em reunião realizada nesta quarta-feira (23) com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano. As mudanças - cujos detalhes não foram revelados - estão focadas na flexibilização de direitos e benefícios dos funcionários. Atualmente são 8.500 na planta da região. Como os 4.800 funcionários do chão de fábrica estão em férias coletivas, a pauta não será divulgada oficialmente até segunda-feira (28), quando deve ser votada em assembleia.

Em São José dos Campos, foi solicitada a mudança de 28 itens pela empresa, incluindo redução do piso salarial e da PLR (Participação de Lucros e Resultados), além de terceirização irrestrita para as atividades meio e fim, para o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. A planta possui 4.800 trabalhadores.

De acordo com o presidente da entidade de São Caetano, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, a pauta está parecida com a apresentada à planta do Interior. "Mudam poucas coisas. Foram incluídos itens que não imaginávamos. A decisão final vai ser dos trabalhadores, mas ainda vamos negociar com a empresa nessa semana", afirmou ele. Uma nova reunião está marcada para a tarde desta quinta-feira (24).

De acordo com reunião realizada ontem (22), à portas fechadas na planta de São José dos Campos, a montadora afirmou que as fábricas devem receber investimentos a partir de 2021, mas que, para isso, depende de negociações com as prefeituras, concessionárias, sindicatos e fornecedores. A GM também negocia isenção de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) com o Governo do Estado.