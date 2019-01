Varejo ampliado deve crescer 4,89% no 1º trimestre, diz Ibevar

23/01/2019 | 16:39



As vendas do varejo ampliado devem crescer 4,89% em termos reais no primeiro trimestre de 2019 na comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com projeção do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Consumo (Ibevar). Na comparação com o quarto trimestre de 2018, a expectativa é de crescimento real de 1,14%.

O estudo do Ibevar destaca que o varejo vem sendo favorecido pela melhora na geração de emprego e aumento da massa de rendimento registrada na economia brasileira até novembro de 2018.

A projeção considera que a maior parte das categorias de produtos deve registrar aumento de vendas, com destaque para artigos de uso pessoal e doméstico, itens de farmácia e perfumaria.

O Ibevar analisa ainda manifestações em redes sociais envolvendo a intenção dos brasileiros de realizar alguma compra. As manifestações de usuários das redes sociais envolvendo algum desejo de comprar vêm crescendo desde o início do ano passado.