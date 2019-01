Os três poetas

Miriam Gimenes



O filósofo Aristóteles tinha por costume dar suas aulas ao ar livre. Caminhava, lia e repassava seus ensinamentos. Foi por essa razão que sua escola, fundada em 336 a.C. no Liceu de Atenas, ficou conhecida como peripatética, que em tradução quer dizer ‘itinerante’, prática perpetuada por seus seguidores.

Não à toa, portanto, que o passeio que será feito amanhã, a partir das 10h, em razão do aniversário de 465 anos de São Paulo, ganhou o nome de Encontro Peripatético: Três Poetas em São Paulo. Quem participar dele ‘passeará’ pelos três Museus-Casas Literários – Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade –, traçando a trajetória de seus respectivos patronos.

Este encontro, segundo o diretor da Rede de Museus-Casas Literários Marcelo Tápia, é realizado desde 2011 e sempre é sucesso de público, até por conta do conteúdo que é abordado durante o trajeto. “A ideia é de ligar as histórias dessas casas, trocar experiências e fazer um passeio que seja agradável, traga informações e elementos que façam as pessoas refletirem, mas sem deixar de lado a diversão”, explica.

O ponto de partida é a Casa das Rosas, onde as pessoas serão recebidas com um café da manhã de boas-vindas. O foco da primeira etapa será a relação de Haroldo de Campos, patrono da casa, com o romance Macunaíma, de Mário de Andrade. “A partir de então, depois de o público conhecer o local e ser feita esta reflexão, vamos sair da casa de um concretista e seguir para a de um modernista”, acrescenta Tápia.

Juntos, de Metrô, os participantes seguirão rumo à Casa Guilherme de Almeida, que fica em Perdizes. Lá será exibido um documentário sobre a importância da cidade na poética de Haroldo de Campos, e haverá uma visita ao acervo, que evidenciará a paixão de Almeida pela metrópole.

Ao se despedirem do espaço, os participantes seguirão a pé para a Barra Funda – no trajeto haverá uma parada para almoço, em tradicional barraca de pastéis da região –, onde fica a casa em que Mário passou os últimos anos de vida e hoje reúne parte de seu acervo. É no belo casarão da Rua Lopes Chaves que o escritor ‘se junta’ a seu contemporâneo Guilherme de Almeida em uma palestra sobre a atuação de ambos como críticos de cinema. “Lá vamos apreciar a exposição com os itens do Mário e vou fazer uma fala sobre Paulicéia Desvairada, uma de suas obras mais famosas”, ressalta Tápia.

No fim da tarde, das 16h às 18h, será promovida no local a aula-show Histórias de Macunaíma, que contará, por meio do texto e da música, a trajetória do mais célebre herói da literatura brasileira moderna, que se aventura pela cidade em busca de seu amuleto perdido. A atividade será realizada por Élio Camale e Fernanda de Almeida Prado.

Encontro Peripatético: Três Poetas em São Paulo – Passeio Cultural – Casa das Rosas (Avenida Paulista, 37), Casa Guilherme de Almeida (Rua Macapá, 187) e Casa Mário de Andrade (Rua Lopes Chaves, 546). Amanhã, a partir das 10h. Gratuito.