Anitta revela por que não usou nomes de seus ex-namorados em cover de Ariana Grande

23/01/2019 | 16:11



Como você já viu, Anitta lançou um cover acústico do hit thank u, next de Ariana Grande, em parceria com a plataforma de streaming Spotify, onde está realizando um novo projeto.

Ao responder perguntas de fãs em sua conta no Twitter, a cantora explicou a razão de não ter mudado os nomes dos ex-namorados de Ariana Grande, na música, por seus próprios ex-affairs. Ela escreveu:

Me perguntaram se eu queria trocar os nomes dos bofes... Mas já temos polêmica suficiente, né... Ficou ótimo assim.

Anitta, que terminou o casamento com o marido, o empresário Thiago Magalhães, em setembro de 2018 e poderia estar se envolvendo com Ronan Souza, também foi perguntada se era grata aos seus ex-namorados, assim como Ariana Grande canta na música. A cantora foi enigmática:

Depende de qual.