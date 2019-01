Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



23/01/2019 | 14:23



São Caetano é a cidade com maior autoestima do Grande ABC. No polo oposto, Mauá é o município onde o cidadão sente menos orgulho em fazer parte da região. Essas e outras informações foram apresentadas essa manhã, no lançamento da pesquisa “A cara do ABC”, produzida pelo ABC Dados, instituto privado de pesquisas que também foi lançado durante o evento.

Entre os dias 11 e 15 de janeiro, o ABC Dados entrevistou 1.000 moradores das sete cidades da região (com número de entrevistados proporcional à população de cada cidade), com 15 anos ou mais. O objetivo desse primeiro levantamento é identificar qual o nível de satisfação dos moradores com os serviços públicos, o quanto eles se identificam com a região, se estudam e trabalham nas cidades do Grande ABC e quais são os ícones, os símbolos que representam a região, o quarto polo consumidor do país, com 2,7 milhões de habitantes.

Quando questionados sobre o orgulho que sentem em viver na região, 96% dos entrevistados de São Caetano informaram que sentem muito ou pouco orgulho. Já em Mauá, 34% sentem nenhum orgulho em morar no Grande ABC. “Uma das conclusões que a gente pode tirar é que a situação política da cidade interfere nessa percepção da população”, afirmou o sociólogo Marcos Soares, especialista em opinião pública, mídia e estratégia em comunicação política, e um dos sócios do ABC Dados. Em termos gerais, 86% das pessoas se dizem muito ou pouco orgulhosas em residir no Grande ABC. Apenas 15% afirmam que não sentem nenhum orgulho e 1% não soube responder.

Soares destacou, ainda, que os resultados mostram que, de uma forma geral, a população é muito ligada à região, claramente gosta de viver nas cidades, apesar de demonstrar baixa satisfação com os serviços públicos. “É importante a gente entender como as pessoas pensam, como enxergam a região. Produzir informações que possibilitem esse entendimento é a missão do ABC Dados. Essa pesquisa, ''A cara do ABC'', deve ser repetida a cada três meses para que possamos criar uma série histórica”, informou. “Não temos informações da região sobre consumo de mídia, hábitos de consumo. Vamos produzir informações exclusivas sobre o Grande ABC”, concluiu.

Confira matéria completa sobre a pesquisa “A cara do ABC” na edição de amanhã do Diário do Grande ABC e no dgabc.com.br