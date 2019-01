Por que Chicago é um dos destinos da moda em 2019

Redação



23/01/2019 | 14:18

A Windy City (Cidade dos Ventos), como é conhecida Chicago, nos Estados Unidos, bateu recorde no número de turistas em 2018. Segundo dados da Choose Chicago, órgão oficial que promove o turismo na região, foi registrado um total de 57,6 milhões de visitantes, um crescimento de 4,3% em comparação ao ano anterior. E 2019 promete ser ainda melhor.

A metrópole tem atraído pessoas de todo o mundo por ser referência em diferentes áreas, como educação, negócios, urbanismo e gastronomia, além de ser a capital arquitetônica dos Estados Unidos. Todos esses segmentos já podem ser explorados a fundo pelo viajante brasileiro por meio de roteiros de imersão, criados pela empresa Chicago Travel & Tours com atendimento e suporte em português. Confira alguns lugares que não podem ficar de fora durante o seu tour pela região.

O que fazer em Chicago

Lincoln Park Zoo

O zoológico de Chicago é um dos mais renomados do país, além de ser um dos últimos com entrada gratuita no mundo.

Art Institute of Chicago

O museu de belas artes de Chicago reúne a segunda maior coleção de pinturas impressionistas do mundo. Só perde para o Louvre, em Paris.

Shedd Aquarium

O aquário da Windy City abriga o famoso Granddad. O apelido carinhoso de ‘vovozinho’ foi dado a um lungfish, o animal marinho mais velho exposto em um aquário no mundo.

Willis Tower

Do topo dos 520 metros de altura da Willis Tower, é possível ver quatro estados americanos: Indiana, Illinois, Michigan e Wisconsin.

Civic Opera House

Apesar da crise que abalou a economia americana na época, a Civic Opera House foi inaugurada com muita elegância no ano de 1929. A Opera House de Chicago possui uma arquitetura clássica e um sistema acústico reconhecido mundialmente. Na sala principal, há 3.563 lugares, o que a transforma na segunda maior casa de ópera da América do Norte.

Adler Planetarium

O Adler foi o primeiro planetário das Américas e precursor na exploração espacial. Sempre atualizado, o museu conta com expedições planetárias, simulações de visitas a meteoros, festas mensais no estilo “uma noite no museu” e outras atrações divertidas.

Museum of Science and Industry

O ‘Science and Industry’ como é conhecido este museu na cidade, é dedicado à ciência e aos equipamentos e diferentes sistemas industriais e de produção. O local foi aberto em 1933 e é um dos maiores museus de ciências do mundo. Seu acervo possui mais de 35.000 artefatos em exposição. Entre os itens, existem aviões, como um Boeing 727, um submarino alemão da Segunda Guerra Mundial, o U-505, a Mercury-Atlas 7, entre outras peças que surgiram como grandes inovações tecnológicas.

Chicago River

O Chicago River tem uma história de deixar qualquer um impressionado. O rio teve o sentido de sua correnteza invertido por razões sanitárias. O intuito foi impedir que esgotos chegassem às reservas de água do Lago Michigan. o projeto deu certo e é reconhecido como a maior obra pública de movimentação de terra já feita no mundo, um marco na engenharia.

Taste of Chicago

O Taste of Chicago acontece no verão e atrai anualmente mais de um milhão de visitantes. Trata-se do maior festival de foodtrucks do mundo. São diversos tipos de gastronomia, de todas as nacionalidades, oferecidos para o público, que também se depara com muita música e opções de entretenimento.