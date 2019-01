Anitta só se pronunciou sobre caso de Nego do Borel por interesse

23/01/2019 | 14:10



Após Nego do Borel ter sido vaiado no ensaio do Bloco das Poderosas comandado por Anitta por causa do que disse para a youtuber transexual Luisa Marilac, a cantora e amiga de Nego tem enfrentado críticas por parte do público por ter mantido um posicionamento neutro em relação a essa polêmica. Muitos estão, inclusive, indo até o perfil da Madonna para pedir que ela cancele a possível parceria com a brasileira.

Apesar de a funkeira ter se posicionado contra a atitude do amigo, de acordo com o colunista Leo Dias, ela só fez isso para não ficar de fora do projeto encabeçado por Madonna, que é totalmente político. O novo álbum da Rainha do Pop contará com a participação apenas de cantores vindos de países emergentes e é um disco em homenagem aos refugiados e aos imigrantes, além de ser uma retaliação ao governo de Donald Trump.

E parece que ela não está gostando das críticas mais recentes, já que trancou os comentários de seu Instagram, sendo permitidas apenas mensagens de seus fã clubes e de seus amigos.

Isso ainda vai longe, hein!