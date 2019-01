Bolsonaro sobre Acordo de Paris: além dos deveres, queremos ter os direitos

23/01/2019 | 13:45



O presidente Jair Bolsonaro reafirmou nesta quarta-feira, 23, em entrevista à TV Bloomberg, a intenção de permanecer no acordo de Paris. Mas deixou claro que o País quer ter, além de deveres, direitos, como o retorno financeiro por crédito de carbono. "Em relação ao acordo de Paris, até certo ponto o Brasil fez a sua parte. Quando você fala de créditos de carbono, o Brasil não tem recebido o retorno financeiro. Então, por enquanto, nós vamos continuar no acordo de Paris, mas nós somos um País em desenvolvimento e temos deveres, mas também queremos ter direitos dentro do Acordo de Paris", disse.

Após o presidente ter sinalizado, na campanha e no início de seu mandato, intenção de sair do Acordo de Paris - e ter rejeitado a ideia de o Brasil sediar a conferência climática COP25 - , os próprios ministros de Bolsonaro já haviam sinalizado que ele voltaria atrás. Bolsonaro destacou, ainda, na entrevista, que há uma "visão distorcida" de que o Brasil não protege suas reservas e o meio ambiente.