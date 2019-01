Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/01/2019 | 13:43



Depois de um decepcionante empate (1 a 1) com a Portuguesa na estreia do Campeonato Paulista da Série A-2, o São Bernardo FC volta a campo às 19h30 de hoje para compromisso em casa, no Estádio 1º de Maio, contra a Inter de Limeira. E a intenção do técnico Wilson Júnior é obter a primeira vitória para, posteriormente, deslanchar na competição.

treinador terá à disposição o meia Raphael Luz. Algoz em 2018, quando marcou dois gols pelo Oeste na semifinal e impediu o acesso do Tigre, ele foi poupado no jogo do Canindé, mas pode ser escalado. Já Francisco Alex, autor do gol sobre a Lusa, deve iniciar no banco.