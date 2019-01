EC São Bernardo mira trazer pontos de confronto com o Batatais, no Interior

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/01/2019 | 13:41



O EC São Bernardo caiu na estrada para seu segundo compromisso no Campeonato Paulista da Série A-3. O Cachorrão desafiou os 380 quilômetros – seis horas de ônibus – entre o Grande ABC e Batatais para desafiar o time da casa, às 19h30, no Estádio Osvaldo Scatena. E a intenção é dar sequência ao que deu certo na estreia, contra o Capivariano, quando os comandados do técnico Sandro Sargentim venceram por 3 a 1, no Baetão.

“Nosso jeito de jogar é igual, não pretendemos mudar. Vamos manter a mesma qualidade de jogo, intensidade e organização. Acompanhamos a estreia do Batatais, analisamos e vamos buscar os pontos fortes e fracos do adversário para fazer um bom jogo e conseguir somar pontos fora de casa”, projetou o treinador alvinegro.

A equipe encarou o longo deslocamento tendo realizado apenas um trabalho entre o jogo de domingo e o de hoje. Segundo Sandro Sargentim, o foco foi outro. “Descansar e recuperar, porque este próximo jogo vai ser tão ou mais difícil.”

Assim, o rápido trio de ataque formado por Renatinho, Baggio e Felipinho, autor de dois gols e que ainda sofreu o pênati, deve ser mantido. Do outro lado, o Batatais tem quatro novidades entre os jogadores à disposição do técnico Rubio Guerra, casos dos zagueiros Kaká e Matheus, do meia Vitinho, e do atacante Igor.