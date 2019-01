Amigos e colegas lamentam a morte do ator Caio Junqueira

23/01/2019 | 13:26



Conhecido por papéis em novelas da Globo e no celebrado filme "Tropa de Elite", o ator Caio Junqueira, de 42 anos, morreu nesta quarta-feira, 23, em decorrência dos ferimentos sofridos em acidente de carro no Rio. Durante todo o dia, amigos e colegas de trabalho se manifestaram em redes sociais.

"Vá em paz querido Caio. Muito chateado de vc nos deixar tão cedo. Perdemos um grande artista", disse o ator Tuca Andrada em seu perfil no Instagram.

A atriz Bianca Rinaldi se manifestou na mesma rede social: "Inacreditável, muita dor no coração. Meus sentimentos à família. Grande amigo de sorriso sincero de criança, generosidade em pessoa, dentro e fora de cena. Foi uma honra e uma delícia ter vc como parceiro. Que vc esteja em paz", escreveu.

"Descanse em paz, Caio Junqueira! Meus sentimentos aos familiares! Que Deus seja conforto neste momento de dor", escreveu o escritor e dramaturgo Walcyr Carrasco.

Caio Junqueira sofreu grave acidente na quarta-feira passada, dia 16 de janeiro, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. O carro que ele dirigia capotou e ele foi socorrido e levado para o Hospital Miguel Couto.