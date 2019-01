Meghan Markle quer uma babá igual a Mary Poppins para cuidar de seu bebê

23/01/2019 | 12:10



Meghan Markle já está com o maior barrigão e, em breve, dará as boas vindas ao seu bebê com príncipe Harry. Por conta disso, parece que a Duquesa de Sussex já está correndo contra o tempo para arranjar uma babá e, de acordo com o Radar Online, a escolhida para o posto deve ter o mesmo estilo de Mary Poppins.

Para quem não sabe, a babá é uma personagem fictícia e, em contato com fontes próximas à família real, ficou evidente que ela seria a opção perfeita para Meghan. Além disso, os relatos também apontam que a duquesa também gostaria de uma mulher como Serena Williams, tenista famosa e amiga próxima da duquesa, para cuidar de sua criança. A babá-celebridade Connie Simpson também foi convidada, mas disse que só prestaria uma consultoria ao casal real por um breve período.

Ainda de acordo com o Radar Online, a dificuldade em encontrar a candidata ideal se deve a dois fatores: o salário relativamente baixo e a fama de exigente que Markle vem recebendo. Recentemente, a duquesa teve de lidar com três pedidos de demissão: o da policial responsável pela sua proteção, o de sua secretária e também de sua assistente pessoal.

- Meghan está se isolando da rede de apoio que ela poderia ter na Família Real, observa uma fonte.

Para quem não sabe, Mary Poppins é uma personagem originalmente vivida por Julie Andrews no filme homônimo de 1964. Na história, a babá, mágica, conquista duas crianças com muita cantoria, dança e situações inusitadas, como arrumar o quarto ao estalar de um dedo, e até mesmo se locomovendo com a ajuda de um guarda-chuva!

Recentemente, a história ganhou um novo longa intitulado O Retorno de Mary Poppins, estrelado por Emily Blunt.