George Clooney e Amal Clooney se separam

23/01/2019 | 12:10



Bomba! De acordo com o Radar Online, George e Amal Clooney, um dos casais mais queridinhos do mundo dos famosos, estaria se separando. E não só isso: estaria rolando uma disputa no divórcio envolvendo 520 milhões de dólares, ou seja, um bilhão e 976 milhões de reais.

Segundo o site, Amal levou os filhos do casal, Ella e Alexander, para uma nova propriedade na Itália, para ficar longe do marido. Enquanto isso, George estaria implorando para que a esposa volte para casa, mandando diversas mensagens de texto para ver os gêmeos logo. Uma fonte ainda detalhou:

- George está fora de si. Amigos dizem que ele está implorando para que Amal volte para casa! Ele queria aproveitar a nova casa junto, mas após uma discussão explosiva, ela fugiu para lá com Alexander e Ella. Ela disse que se ele vier, ele terá que ficar na casa de hóspedes!

Que tenso!