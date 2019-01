Ariana Grande anuncia data de novo álbum e Anitta lança acústico de Thank You, Next no mesmo dia

23/01/2019 | 12:10



Depois de ter sido a protagonista de um documentário na Netflix, Anitta foi convidada pelo Spotify para participar de um novo projeto da plataforma. Na madrugada desta quarta-feira, dia 23, a cantora lançou um cover do hit Thank you, next da Ariana Grande e a versão acústica de própria música, Veneno.

Nos Stories, a cantora anunciou a novidade e falou sobre o resultado:

- Fizemos uma versão de Veneno acústica muito linda, muito romântica, muito diferente da versão original. Também fizemos uma versão acústica da canção de Ariana Grande Thank you, next que está muito bonita. Está lindo! Muito obrigada Spotify pelo convite. Sou a única brasileira a fazer isso.

Por falar em música de Ariana Grande, a norte-americana também não deixou a desejar e em seu Instagram, anunciou que o lançamento de seu novo álbum irá acontecer no próximo dia 8 de fevereiro. Nele estarão inclusas Imagine, Thank you, next e a recente 7 rings.