Maria Ribeiro elogia atitude do ex, Fábio Assunção e se declara: Eu amo esse cara

23/01/2019 | 12:10



Maria Ribeiro mostrou que a relação com Fábio Assunção continua amigável mesmo após o término do namoro. No Instagram, na última terça-feira, dia 22, a atriz fez uma postagem dedicada ao ator, que anunciou ter feito um acordo com banda responsável por música que leva seu nome para ajudar dependentes químicos. Na legenda de uma foto só do ex-namorado, Maria orgulhou-se da atitude Fábio:

Eu amo esse cara. Pra sempre. Nesses tempos tão tristes em que todo mundo tem assessor pra tudo, em que quase ninguém se posiciona por medo de perder seguidores ou contratos de publicidade, em que imagens de figuras públicas são higienizadas de forma mentirosa, @fabioassuncaooficial vem e quebra tudo ao falar abertamente sobre sua historia, conseguindo alem de tudo ainda ser generoso com a banda baiana que usou seu nome, escreveu em trecho da legenda.

Em seguida, falou também sobre separação, amor e família:

Sim, a gente bebe, ou fuma, ou separou, ou não pagou o Ipva, ou disse alguma coisa errada, ou tudo isso junto. E não, isso não nos faz menos família ou menos amor, disse ela.

Além dela, outros famosos também declararam apoio à atitude do ator. O hit viralizou nas redes sociais e promete ser uma das músicas mais tocadas do Carnaval. A letra, no entanto, é polêmica e foi bastante questionada pelos internautas, já que tira sarro de Fábio Assunção. Antes do ator se pronunciar, muitos apostaram que a canção até poderia ser retirada do ator e causasse um processo à banda La Furia e o cantor Gabriel Bratz, responsáveis pelo lançamento. Ele, no entanto, garantiu que nunca pensou em impedir que a divulgação do trabalho da banda, mas que aproveitou da situação para fazer um alerta sobre a dependência química.

Hoje eu vou beber/ Hoje eu vou ficar locão/ Hoje eu vou virar/ O Fábio Assunção, diz trecho do hit.

Maria e Fábio terminaram a relação no ano passado, menos de um ano após assumirem o namoro, em abril de 2018. Após o término, continuaram bons amigos e a atriz já foi flagrada aos beijos com outro rapaz, enquanto o ator também foi alvo de rumores que estaria se envolvendo com outra pessoa.