Morre ator Caio Junqueira aos 42 anos de idade

23/01/2019 | 12:10



O ator Caio Junqueira morreu nesta quarta-feira, dia 22, aos 42 anos de idade. A informação foi confirmada pela Secretária de Saúde do Rio. Ele estava internado desde o dia 16 de janeiro no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, após ter sido vítima de um grave acidente de carro.

O óbito foi registrado às 5h15 desta quarta-feira, em decorrência dos graves ferimentos do ator. Enquanto estava internado, a mãe de Caio chegou a declarar que sedado, o ator dava sinais de que estava querendo lutar pela vida, embora estivesse com um quadro bastante delicado.

Caio perdeu o controle do carro enquanto dirigia no Aterro do Flamengo, zona sul da cidade carioca. Ele subiu no meio-fio, bateu numa árvore e o carro capotou.

O ator era filho de Fábio Junqueira e irmão de Jonas Torres, também ator. Com mais de 33 anos de carreira, ele era conhecido por interpretar o policial Neto, o aspirante 06, em Tropa de Elite. Ele também fez parte de Central do Brasil, Zuzu Angel, O Clone, Desejo Proibido e da série O Mecanismo, da Netflix.