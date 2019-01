23/01/2019 | 12:10



2019 está acabando com alguns casais! De acordo com o jornal Extra, o relacionamento de seis anos do ator e humorista Marcus Majella com o influencer Anderson Farinelli chegou ao fim.

No final de 2018, os dois já davam indícios de que não estavam mais juntos.

Enquanto o ator, que interpreta o personagem Ferdinando de Vai que cola passou a virada do Ano Novo em Nova York, nos Estados Unidos, Anderson celebrou a data com amigos em Jericoacoara, no Ceará.