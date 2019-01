Anitta lança cover de 'Thank U, Next' e nova versão de 'Veneno'

23/01/2019 | 11:40



Anitta lançou nesta quarta-feira, 23, uma nova versão de sua recente música "Veneno", gravada em espanhol, e um cover de "Thank U, Next", de Ariana Grande. As músicas foram gravadas nos estúdios do Spotify e fazem parte de um projeto da plataforma de streaming.

Mais de 250 artistas já gravaram versões exclusivas para o Spotify Singles e a cantora é a primeira brasileira a compor esse time. Passaram pelo projeto Shawn Mendes, Demi Lovato, Ed Sheeran, Elton John e Paul McCartney.

Nas novas versões das músicas, Anitta gravou apenas voz e violão, o que dá um ar diferentes às canções. No Instagram, ela compartilhou a novidade e disse que "amou" o convite. "Eu não paro de ouvir desde que gravei", escreveu.