3 lugares diferentes para almoçar no aniversário de São Paulo

23/01/2019 | 11:48

Quem deseja aproveitar o aniversário de São Paulo para comer em lugares diferentes na cidade ou em seus arredores encontra uma série de opções diferentes. No interior, a até duras horas e meia de carro desde a capital paulista, há ótimas opções de comida de fazenda e lugares em que você pode colher os ingredientes que irão para a cozinha.

Já nos Jardins, bairro badalado da cidade, dá para comer em um restaurante anexo a uma oficina de modelos Porsche. Sofisticado, o ambiente atrai os amantes de carros e também quem busca por uma experiência diferente no aniversário da cidade.

Onde comer no aniversário de São Paulo

Comida de fazenda

Fazenda Capoava

Em Itu, no interior do estado, está a Fazenda Capoava, um local histórico em que dá para provar comida de fazenda. Entre os destaques do restaurante do empreendimento estão a feijoada e o leitão à pururuca. O bufê completo, sem direito a bebidas, sai a R$ 100 para adultos e R$ 50 para crianças. A carta de vinhos do empreendimento é de bom nível.

Onde fica

Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, km 89,9 – Bairro Pedregulho, Itu/SP.

Reservas

reservas@fazendacapoava.com.br ou (11) 2118-4142.

Restaurante em oficina da Porsche

911 Restaurant, nos Jardins

No último quarteirão da Alameda Lorena, próximo à Avenida Rebouças, nos Jardins, bairro badalado de São Paulo, há um prédio de tijolos e ferro repleto de Porsches coloridos, que vão dos vintages aos modelos mais modernos da lendária fabricante alemã. Trata-se de uma sofisticada oficina que, no primeiro andar, conta com um belo restaurante, chamado 911, com cerca de 100 lugares, bar, varanda e terraço, longe e biblioteca. Ali, é possível provar pratos com ingredientes selecionados nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, bem como no interior de São Paulo.

Onde fica

Alameda Lorena, 2101 – Jardins.

Reservas

reservas@911restaurante.com.br ou 4780-9802.

Horário

Terça a domingo, das 12h às 23h. De sexta a sábado, das 12h à meia-noite, e de domingo, das 12h às 16h.

Colheita dos ingredientes

Restaurante Mina, no Hotel Botanique

O Hotel Botanique, na Serra da Mantiqueira, recebe com estilo hóspedes e não hóspedes em seu restaurante envidraçado cercado de verde, no interior de São Paulo. Na casa, chamada Mina, o chef convida clientes a colherem ingredientes e temperos diretamente da horta da propriedade. O hotel fica a duas horas e meia da capital e aceita passantes para o almoço, mediante reserva antecipada. É uma boa opção para comer com classe no aniversário de São Paulo.

Onde fica

Endereço: Rua Elídio Gonçalves da Silva, 4.000 – Bairro dos Mellos, Campos do Jordão – SP

Reservas

reservas@botanique.com.br ou (12) 3662-5800