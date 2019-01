No 22º dia de ações violentas, criminosos atacam posto de combustível no Ceará

23/01/2019 | 11:10



Os ataques no Ceará chegam ao 22º dia com ações criminosas contra posto de combustível e um carro estacionado em via pública. Segundo o tenente Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros do Ceará, às 21h50 desta terça-feira, 22, uma pessoa colocou fogo em um veículo Prisma dentro de um posto de gasolina na praia do Pacheco, no município de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza.

"Colocou fogo, passou uma moto e ele foi embora. O incêndio provocou danos no veículo, em uma bomba de combustível e em um extintor de incêndio', disse o tenente.

Ainda na noite de terça-feira, a polícia acompanhou a ocorrência de um carro em chamas na cidade de Pindoretama, na região metropolitana de Fortaleza. O veículo queimou rapidamente.

Na capital cearense, Fortaleza, houve suspeita de explosivo em um terminal de ônibus. O esquadrão antibombas chegou a ser acionado para atender a ocorrência. Neste caso, não foi relatado nenhum dano.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que 412 suspeitos já foram capturados por envolvimento nos atos criminosos registrados no Ceará.