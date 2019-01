Gleici Damasceno cobra 40 mil reais por postagem no Instagram

23/01/2019 | 11:10



De acordo com uma matéria publicada pelo jornal Extra nesta quarta-feira, dia 23, a campeã do Big Brother Brasil 18, Gleici Damasceno, está muito bem de vida. Isso porque, conforme apurado pela publicação, a acreana cobra 40 mil reais por cada post que faz no Instagram.

O valor do cachê inclui também dois Stories e leva em consideração o número de seguidores que ela possui, no caso, de seis milhões.

Em relação ao prêmio faturado no Big Brother Brasil, Damasceno contou ao Extra que uma parte está guardada e a outra foi usada na compra de uma nova casa para a família em Rio Branco, no Acre.

Ela revelou também como lida com o dinheiro:

- O máximo que eu comprei de caro para mim foi um perfume de 600 reais. Surgiram muitos trabalhos, até me surpreendi. Trabalho muito com o meu Instagram, fazendo publipost e campanhas para grandes marcas.

Esse ano, a ex-sister irá desfilar pela Escola de Samba Paraíso do Tuiuti junto com o namorado Wagner Santiago, que conheceu enquanto estava no confinamento. Além disso, em 2018, ela participou de um clipe da Gaby Amarantos!