Confiança do emprésário volta a crescer em janeiro, revela CNI

23/01/2019 | 10:48



O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) voltou a crescer em janeiro e atingiu 64,7 pontos, um aumento de 0,9 ponto porcentual em relação ao mês anterior. Pela metodologia da pesquisa, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quarta-feira, 23, números acima de 50 indicam empresários confiantes.

É o terceiro mês seguido que o índice se mantém acima de 60 pontos. "A manutenção do índice em patamar elevado mostra que empresários estão confiantes e, assim, mais dispostos a contratar trabalhadores e investir", afirma nota da confederação.

Na comparação com dezembro, houve alta em quase todos os segmentos e porte de empresa. A confiança é maior entre as grandes empresas, com 65,5 pontos.

Entre os componentes do indicador, o índice de expectativas para os próximos seis meses cresceu 1 ponto, para 69,9 pontos. O indicador de expectativas com relação à economia cresceu 1,4 ponto e atingiu 69,8 pontos. O índice de perspectivas com relação à empresa ficou em 69,9 pontos, crescimento de 0,7 ponto em relação a dezembro.

Em relação às condições atuais, o empresário continua confiante, com o índice passando de 53,5 pontos em dezembro para 54,1 pontos neste mês.

Os dois componentes do índice de condições atuais ficaram acima da linha de 50 pontos, com a avaliação das condições da empresa permanecendo praticamente estável (de 53,6 para 53,7 pontos) e a avaliação da economia brasileira subindo 1,2 ponto (para 54,8 pontos).

A pesquisa foi feita entre os dias 7 e 17 deste mês com 2.503 empresas.