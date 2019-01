Ator Caio Junqueira morre uma semana após sofrer acidente

Do dgabc.com.br



23/01/2019 | 10:45



O ator Caio Junqueira morreu nesta quarta-feira (23) no Rio de Janeiro. Ele tinha 42 anos e havia sofrido um acidente de carro no Aterro do Flamengo no último dia 16. Desde então estava internado no Hospital Miguel Couto.

Conhecido por seu papel no filme “Tropa de Elite”, Junqueira dirigia sozinho em direção ao Centro do Rio quando perdeu o controle do carro, que subiu o meio-fio, bateu em uma árvore e capotou. O ator ficou preso dentro do veículo, desacordado.

Junqueira sofreu um trauma grave no tórax e perdeu muito sangue. Durante o período de internação, ele passou por cirurgias e apresentou febre.

O ator iniciou a carreira ainda criança e, ao todo, participou de mais de 20 produções televisivas, 10 curtas e pelo menos 15 longas.