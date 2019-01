Santo André vai em busca da reação contra a Penapolense

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



23/01/2019 | 09:13



Pelo menos no discurso o Santo André que entra em campo hoje, às 16h, para enfrentar a Penapolense, no Estádio Bruno Daniel, será bem diferente do que perdeu do Rio Claro (2 a 0), sábado, na estreia da Série A-2 do Paulista. O técnico Fernando Marchiori assumiu que a equipe teve atuação abaixo da esperada e cobrou outra postura em casa.

“Fomos muito abaixo. Tínhamos expectativa melhor pelos jogos treinos que fizemos na pré-temporada, mas foi aquele dia em que nada deu certo. Agora é trabalhar com inteligência, com cautela e equilíbrio para fazer um bom jogo”, sugeriu o treinador.

A palavra equilíbrio, aliás, faz parte do discurso do treinador. Fernando quer evitar precipitação e ansiedade na busca pela primeira vitória, mas assume que conseguir os três pontos em casa é fundamental.

Para isso, o treinador vai mudar a escalação. Guilherme Garré ganhou a vaga de Jobinho no ataque. Outra novidade é Diego Macedo, último a ser contratado, que pela primeira vez ficará à disposição.

“Vamos mudar. O Diego Macedo está entrando em forma, ele vinha de meio ano parado, está treinando há 15 dias, mas vai estar à disposição. Temos de ir colocando ele na equipe. Além disso, temos outras opções que estamos pensando”, despistou o treinador.

Se o Santo André está pressionado, a Penapolense vive situação ainda pior após perder do Taubaté, em casa, por 2 a 0. Além disso, a equipe terá de encarar os mais de 530 quilômetros que separam Penápolis do Grande ABC, uma das viagens mais longas da Série A-2.

“O campeonato será muito equilibrado. Todo mundo tem de tomar cuidado, pontuar, principalmente no início, para conseguir um fôlego na tabela. Eles também estão atrás disso. É uma boa equipe, bem treinada e temos de ter inteligência”, recomendou Fernando.

A Penapolense é treinada por Thiago Oliveira, que dirigiu a equipe na Série A-2 de 2018, depois se transferiu para o Batatais e voltou. O elenco é jovem e uma das esperanças da diretoria é o meia João Lucas, 24 anos, ex-Santo André.

PALCO

O Ramalhão teve no treino de ontem o primeiro contato com o gramado do Bruno Daniel, que passou por reforma completa. A grama ainda não está na maturidade ideal, mas isso não deve ser problema para o confronto de hoje.

“Gramado não está nas melhores condições, mas deu boa melhorada. Pessoal está se dedicando para deixar da melhor forma possível”, disse Fernando, enquanto funcionários pintavam as faixas, aparavam a grama e faziam ajustes.

Por conta do horário (16h) em dia útil, a expectativa não é das melhores em relação ao público. O ingresso terá preço único de R$ 20, sendo que estudantes pagam R$ 10. Crianças até 12 anos e idosos a partir de 60 anos são isentos.

DE VOLTA

Ontem, foi anunciado o retorno de Carlito Arini como diretor de futebol do Ramalhão.