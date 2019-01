Brexit sem acordo é possível e devemos nos preparar, diz ministro britânico

23/01/2019 | 08:17



O ministro de Comércio Exterior do Reino Unido, Liam Fox, afirmou nesta quarta-feira que um Brexit sem acordo é uma possibilidade, e, ainda que "improvável", é "prudente" se preparar para ela. "Eu sempre digo aos meus colegas de gabinete que nenhuma empresa vai nos criticar por se preparar 'excessivamente', mas vão nos criticar se não estivermos preparados" para uma saída britânica da União Europeia que ocorra de forma abrupta, disse ele.

Em entrevista às margens do Fórum Econômico Mundial, na cidade suíça de Davos, Fox apontou - dentro do contexto dos impactos de uma ruptura imediata no próximo dia 29 de março - que 56% das exportações do Reino Unido vão para países fora da União Europeia atualmente.