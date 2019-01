5 lugares diferentes para se hospedar no Alentejo

Redação



23/01/2019 | 08:18

Entre as muitas atrações do Alentejo, estão as suas diversas opções de hotéis. Há desde lugares moderninhos até instalações em conventos e castelos, tudo feito na medida para quem deseja desfrutar da calmaria da região, curtir as paisagens e imergir em na cultura e história riquíssima desse pedacinho de Portugal.

O Alentejo é a maior região do país e conta com belas praias e cidades repletas de atrações, como vinhedos e monumentos históricos. Detentor de quatro patrimônios da UNESCO e diversos outros prêmios e reconhecimentos internacionais no setor do turismo, o local oferece opções para todos os tipos de viajantes, sejam famílias, casais em lua de mel ou aventureiros.

Hotéis no Alentejo

M’AR De AR Aqueduto

Localizado no coração de Évora, em pleno centro histórico da principal cidade alentejana, este hotel reúne elementos modernos em uma construção quinhentista com 64 quartos, piscina, restaurante, bar e spa. Alguns quartos têm vista para o Aqueduto da Água de Prata, que deu nome ao hotel.

Pousada Mosteiro do Crato

Localizada no nordeste do Alentejo, este hotel tem apenas 24 quartos distribuídos por uma construção luxuosa, cheia de pompa, que já funcionou como palácio, castelo e mosteiro. Além de quartos decorados com estilo de época, conta com piscina, restaurante e bar.

Convento do Espinheiro

Quem fica neste hotel instalado em um antigo convento do século 15, em Évora, pode escolher entre um quarto com decoração inspirada nos anos 1950 ou no estilo clássico dos conventos . Com oito hectares de espaços externos, tem piscina, parque infantil e até quadra de tênis e pádel. O hotel é pet friendly.

Herdade de São Lourenço do Barrocal

Prova de vinhos, piqueniques, caminhadas, observação de estrelas e passeios de balão fazem parte das atividades oferecidas no hotel Herdade de São Lourenço do Barrocal, próxima a Monsaraz. A propriedade de 7,8 milhões de metros quadrados tem, além dos quartos no hotel principal, casas separadas para alugar, para quem quiser um pouco mais de privacidade e contato com a natureza nas férias.

Alentejo Marmòris Hotel & SPA

O hotel Marmòris, em Vila Viçosa, atrai pelo estilo luxuoso. Um cinco estrelas dedicado ao gosto pelo mármore, que conta com restaurante, spa e piscina.

