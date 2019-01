23/01/2019 | 07:37



Uma guarda civil municipal foi baleada e morreu na manhã desta quarta-feira, 23, no centro de São Caetano do Sul, na região do ABC paulista. De acordo com informações da Polícia Militar, ela chegou a ser socorrida, mas faleceu no local. Um suspeito foi detido. Ainda não há informações a respeito da motivação do crime e sobre as identidades da guarda civil e do suspeito. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de São Caetano do Sul.