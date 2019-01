23/01/2019 | 06:12



O cientista iraquiano Suleiman al-Afari admitiu que, após o Estado Islâmico tomar o controle da cidade de Mossul, em 2014, foi contratado pelo grupo terrorista para trabalhar no desenvolvimento de gás mostarda, como parte do esforço ambicioso do EI de criar armas e sistemas de defesa e aterrorizar seus rivais.

Afari, de 52 anos, que está preso e foi condenado à morte, é um dos poucos participantes do programa de armas químicas do grupo terrorista que foi capturado vivo. (Com agências)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.