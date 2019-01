Vasco vence Corinthians nos pênaltis e enfrenta o São Paulo na final da Copa SP

23/01/2019 | 00:04



O Vasco está na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após abrir 2 a 0 no tempo normal e ceder a igualdade para 2 a 2, o clube carioca levou a melhor na cobrança de pênaltis por 4 a 3 e acabou garantindo sua classificação à final nesta terça-feira, na Arena Barueri. O adversário será o São Paulo, que derrotou o Guarani em Araraquara.

O time carioca chega à final 20 anos depois de sua última decisão. Na ocasião, acabou derrotado pelo Corinthians por 1 a 0. Coincidentemente, o único título conquistado pelo Vasco, em 1992, foi diante do São Paulo, nos pênaltis.

Mesmo com todo apoio da torcida, o Corinthians sofreu um "apagão" nos primeiros minutos da partida. O Vasco não deixou o adversário respirar e foi logo abrindo o placar aos nove minutos. Após a cobrança de escanteio, a bola foi desviada no meio da área e sobrou limpa para Tiago Reis. Ele pegou de primeira para mandar no fundo das redes.

O clube carioca aproveitou o bom momento para ampliar aos 17 minutos. Lucas Santos cruzou, a bola desviou e ficou com Miranda, que empurrou para o gol. A derrota parcial fez com que o Corinthians fizesse a primeira mudança aos 22. Rafinha entrou na vaga de Du.

Em vantagem, o Vasco tentou administrar o resultado, enquanto o Corinthians perdia chances uma atrás da outra, até que aos 45 minutos enfim conseguiu diminuir. Após bate e rebate dentro da área, Nathan soltou o pé para fazer o primeiro da equipe paulista.

O Vasco começou o segundo tempo com o mesmo ímpeto do primeiro e teve grande chance de fazer o terceiro. Aos seis minutos, João Pedro foi derrubado por Jordan e o árbitro assinalou pênalti. Lucas Santos foi para a cobrança, mas isolou.

O gol perdido custou caro ao time carioca. Três minutos depois da marcação, Rafael Bilu cruzou para dentro da área corintiana e Nathan mergulhou para deixar tudo igual na Arena Barueri.

O Vasco ainda tentou uma pressão nos minutos finais, mas viu a bola de Caio Lopes ficar na trave. Ulisses ainda teve a chance de marcar de letra, mas perdeu grande oportunidade de decidir o jogo, que acabou indo para os pênaltis.

Nas cobranças, o Vasco foi mais efetivo e acabou confirmando a vaga na final. Fabrício Oya marcou o primeiro para o Corinthians, mas Rafinha e João Celeri erraram na sequência. Caetano e Mantuan também fizeram, porém, não evitaram a classificação vascaína, já que Lucas Santos, Miranda, Bruno Gomes e Laranjeira converteram suas cobranças. Ulisses desperdiçou, mas não fez falta para o time carioca.