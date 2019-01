Incêndio atinge pátio de veículos em Santo André

Dérek Bittencourt



22/01/2019 | 23:50



Atualizada às 0h06



Um incêndio de grandes proporções atinge o Pátio de Depósito de Veículos da Avenida Cândido Camargo, no Jardim Ana Maria, em Santo André, na noite desta terça, início de madrugada de quarta-feira. O Corpo de Bombeiros deslocou 12 viaturas para combater as chamas no local. Ainda segundo informações da corporação, a informação sobre a situação chegou às 22h44. Até agora, não há informação de vítimas.



Os Bombeiros informaram às 0h01 que o incêndio foi controlado e que as equipes estão "em fase de rescaldo".

No local, bombeiros utilizam escadas e também quebram os muros que ficam ao redor do pátio para ter acesso e combater o fogo. As chamas e a fumaça pode ser vista à longa distância, segundo relatos nas redes sociais.